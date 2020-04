Apparound, l'arte di ascoltare mercato e clienti

Apparound è un’azienda italiana con oltre 10 anni di esperienza nel mercato IT delle soluzioni mobile per le vendite. Aiutiamo le aziende nella digitalizzazione dei processi e forniamo tutti gli strumenti tecnologici per la gestione della rete commerciale che opera sul campo. La nostra soluzione, basata su tecnologia cloud, copre l’intero il ciclo di vendita: dalla presentazione del materiale di marketing come brochure e video in formato digitale, alla configurazione dell’offerta, fino alla chiusura della trattativa, con la raccolta dell’ordine mediante firma elettronica. Il tutto in estrema semplicità, tramite tablet o smartphone, o in alternativa mediante Web Client.