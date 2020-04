E ti pareva! Riecco dal Pd

l'idea della "patrimonialina" Un esponente autorevole del partito che esprime il ministro dell'Economia, Graziano Del Rio, propone una tassa patrimoniale sui redditi sopra gli 80 mila euro... Per carità, tutto può essere, con questa crisi. Ma perchè non valutare prima l'ipotesi di un'emissione di titoli di Stato riservati ai soggetti residenti, a trent'anni, esentasse, ereditatili...? Ipotizzati anche da un saggio come Giovanni Bazoli? Boh! Il Pd vuol farsi male... e preferisce sempre una tassa ad un investimento!