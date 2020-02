Arrivederci ad aprile

A causa del Coronavirus che ha fermato (ma solo momentaneamente!) il Nord Italia, anche la prima tappa della Circular Economy - l'iniziativa della nostra testata realizzata in collaborazione con i più prestigiosi atenei nostrani - è stata cancellata. A Castellanza, nel campus della Liuc nostra partner in questa iniziativa ci sarebbe dovuto essere un appuntamento con oltre 100 invitati. Purtroppo non è stato possibile, ma non tutto il male viene per nuocere! Come hanno ricordato il Magnifico Rettore della Liuc Federico Visconti e il direttore Sergio Luciano, stiamo già lavorando per dare una nuova faccia a questo appuntamento che tornerà a fine aprile.