Siligoni (SwissCrowd): «Con la blockchain tracciamo l'offerta immobiliare del lending crowdfunding»

Al workshop di Economy Group in collaborazione con Trusters, prima piattaforma di lending crowdfunding in campo immobiliare 100% Made in Italy, dal titolo Mattone & digitale, la nuova alleanza. Come l’impatto del web sta cambiando scenari e operatività del mercato immobiliare, moderato dal direttore di Economy e Investire Sergio Luciano, Paolo Siligoni, ad di Swiss Crowd, uno dei 56 portali europei di crowdfuning immobiliare, ha spiegato che la tecnologia blockchain sviluppata in collaborazione con Trusters permette di tracciare e rendere sicura l’offerta immobiliare del crowdfunding, rendendo i dati pubblicati non manipolabili e quindi, oltre che trasparenti, sicuri. Un altro passo importante in direzione della democratizzazione degli investimenti immobiliari resa possibile dalla tecnologia digitale.