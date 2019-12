Mallamo (M9): «Mattone sì, ma solo a Milano e "residenziabile"»

Al workshop di Economy Group in collaborazione con Trusters, prima piattaforma di lending crowdfunding in campo immobiliare 100% Made in Italy, dal titolo Mattone & digitale, la nuova alleanza. Come l’impatto del web sta cambiando scenari e operatività del mercato immobiliare, moderato dal direttore di Economy e Investire Sergio Luciano, Alessandro Mallamo, managing partner di M9 Spa Management & Investimenti, spiega che M9 investe in mattone esclusivamente a Milano, acquisendo immobili e trasformandoli in piccole junità abitative residenziali, monolocali, bilocali, trilocali. Nel corso del workshop Mallamo ha rimarcato che è più sicuro investire in un progetto immobiliare del quale si conosce il numero civico che non in un prodotto finanziario che spesso non brilla per una particolare trasparenza; e ha parlato del profondo cambiamento del mercato, che oggi spinge appunto verso tagli più piccoli delle abitazioni, quelli sui cui investe M9, e su cui grazie al crowdfunding chiunque oggi può investire anche una piccola somma.