Maffi (Trusters): «Il lending crowdfunding è il nuovo fenomeno del mattone»

Al workshop di Economy Group in collaborazione con Trusters, prima piattaforma di lending crowdfunding in campo immobiliare 100% Made in Italy, dal titolo Mattone & digitale, la nuova alleanza. Come l’impatto del web sta cambiando scenari e operatività del mercato immobiliare, moderato dal direttore di Economy e Investire Sergio Luciano, Andrea Maffi, Founder & COO di Trusters.it, sottolinea che Trusters è la più grande piattaforma di lending crowdfunding immobiliare. L’obiettivo è di rendere semplice e democratizzare l’investimento immobiliare: si può investire a partire da 100 euro. Sulla piattaforma ci sono diverse opportunità di investimento tra le quali il prestatore può scegliere, valutando le caratteristiche del singolo deal per valutare se fa per lui: dati del progetto, business plan, dati della società proponente. Questa disponibilità di informazioni sui progetti proposti potrebbe sembrare scontata ma non lo è affatto, visto che il mondo degli investimenti immobiliari è spesso caratterizzato al contrario dall’opacità. Le operazioni immobiliari proposte si concludono di solito in 12 mesi, ce n’è stata una completata in soli 4 mesi. A oggi sono oltre duemila gli utenti registrati su Trusters.it, la raccolta è oltre i 2 milioni di euro, oltre 27 i progetti finanziati, 3 i progetti restituiti, oltre 5mila gli utenti sui social.