Mail Boxes Etc. lancia il nuovo servizio MBE MyLogistics

Mail Boxes Etc. presenta oggi MBE MyLogistics, il nuovo servizio di supporto logistico studiato per dare alle PMI e alle start-up italiane tutta l’assistenza e il valore aggiunto di cui hanno bisogno.

Da una parte lo sviluppo costante e progressivo dell’e-commerce, accelerato in questi ultimi mesi anche dalle necessità e dai vincoli imposti dall’emergenza sanitaria, dall’altra la consolidata professionalità e l’approfondito know-how della Rete MBE nella gestione di spedizioni di ogni tipo, dall’altra ancora la ricerca da parte di molte aziende di produzione - medio-piccole e a volte anche micro-imprese che lanciano il proprio e-commerce - di soluzioni innovative e diversificate, sono i tre principali fattori che hanno fatto nascere in casa Mail Boxes Etc. un’offerta logistica capace di coniugare tecnologia, organizzazione operativa e sartorialità.

Le fasi che disegnano il processo ottimale della logistica sono contemplate tutte: ritiro colli, classificazione e immagazzinamento, stoccaggio, assemblaggio, lavorazione, imballaggio, inserimento di stampati o materiali promozionali nei colli, preparazione di documenti doganali, spedizione, tracciamento, gestione dei resi, controllo costi.

Ma non è questo il punto. Il punto è che Mail Boxes Etc. progetta il flusso operativo di gestione e movimentazione dei prodotti che meglio risponde alle esigenze di quello specifico settore, di quella singola attività imprenditoriale, del singolo business, e, fino in fondo, del singolo Cliente. E lo traduce in pratica con un mix di operazioni logistiche talmente su misura che l’Imprenditore sente quella maniera di fare logistica come propria: MBE MyLogistics. È proprio questo il significato del Brand Name del nuovo servizio Mail Boxes Etc.

Così i vantaggi di MBE MyLogistics sono flessibilità – finanche nelle dimensioni del magazzino che possono variare in base alle esigenze, all’andamento del business del Cliente o a eventuali periodi di picco della domanda - controllo e ottimizzazione dei processi, estrema personalizzazione del servizio in ogni fase, accuratezza, velocità e, in sintesi, soddisfazione del Cliente.

Un elemento focale e di fondamentale importanza per realizzare tutto questo è la componente software innestata dentro la tecnologia MBE. Grazie alla collaborazione con Advise S.r.l., società specializzata nella progettazione di soluzioni informatiche, è stato creato MBE LAB (Logistics in A Box) un software dedicato per la gestione completa del processo end-to-end. MBE LAB è un WMS - Warehouse Management System – leggero, disponibile via App e completamente integrato nei sistemi gestionali MBE. Controllo delle giacenze a magazzino, riassortimenti, monitoraggio della velocità di rotazione sono solo alcune delle numerose funzioni disponibili tramite MBE LAB.

Advise, società sita in provincia di Avellino, oltre a proporre consulenza informatica e soluzioni tecnologiche di networking, ha sviluppato negli ultimi anni delle applicazioni software, tra cui Magazzino Perfetto, nato per la gestione del negozio fisico e della vendita online attraverso un e-commerce perfettamente sincronizzato con esso.

Valeria Mennella, Chief Marketing Officer MBE Worldwide, commenta: “Mail Boxes Etc. si posiziona come un partner unico nel mercato, in grado di proporre centinaia di sedi fisiche in cui offrire una logistica personalizzata e di prossimità. MBE MyLogistics è la nostra proposta per gestire a 360° la logistica dei nostri Clienti, caratterizzata spesso da una componente di personalizzazione del servizio che non ha eguali sul mercato. La collaborazione con Advise, che ringraziamo per l’impegno profuso e la proattività, è stata improntata fin dall’inizio dalla volontà di entrambe le società di mettere a punto strumenti e funzionalità che fossero ottimamente in grado di supportare un servizio MBE di alto livello qualitativo.”.

“E’ stato il primo progetto in collaborazione con MBE” commenta Maurizio Molinari, Amministratore Delegato di Advise, che ha aggiunto: “Siamo partiti a luglio 2019 e a settembre ero già a presentare il prodotto in versione beta alla Global Convention MBE ad Atene, suscitando un grande entusiasmo. A gennaio 2020 siamo partiti ufficialmente sulla Rete Italia e ora stiamo lavorando per gli altri paesi dove MBE è presente. Da subito mi sono sentito parte di un team, con l’obiettivo di dotare i Centri MBE, anche quelli con minore esperienza logistica, di un applicativo di magazzino semplice, ma completo. E ci siamo riusciti!”.