Qualsiasi sia la destinazione quest’estate, i bagagli li porta Mail Boxes Etc.

Partire senza il peso delle valigie: è possibile grazie al servizio MBE Valigie, pensato da Mail Boxes Etc. per chi vuole viaggiare leggero e senza stress, specialmente nel periodo delle vacanze estive.

Può capitare che si abbia la necessità di spedire i bagagli, in Italia o all’estero. I Centri Servizi MBE offrono la soluzione adatta ad ogni esigenza: per le mamme che viaggiano con bambini, per gruppi di persone che si spostano con una sola auto e hanno bisogno di spedire le proprie valigie, per chi viaggia da solo ma ha l’esigenza di portare con sé più di un bagaglio o per chi deve spedire attrezzatura sportiva come sacche da golf, biciclette, tavole da surf.

Viaggiare leggeri non è più un lusso: con MBE è possibile spostarsi in massima libertà senza doversi preoccupare di trascinare pesanti ed ingombranti bagagli, evitando i costi extra che le compagnie aeree possono addebitare in caso di eccedenza del limite di peso.

MBE ritira, imballa e recapita i bagagli a destinazione offrendo un servizio completo a 360°:

Ritiro a domicilio, su richiesta;

Imballaggio professionale con tecniche e materiali specialistici;

Preparazione dei documenti di trasporto;

Spedizione con scelta del corriere più adatto;

Tracciamento della spedizione fino a destinazione;

Conferma di avvenuta consegna all’arrivo dei bagagli a destinazione.



Inoltre, presso i Centri Servizi MBE è possibile attivare MBE SafeValue: la soluzione tutto in uno che aggiunge all’imballaggio e alla spedizione la copertura del valore dei beni dal momento del ritiro fino alla consegna.

Al ritorno dalla vacanza si può richiedere, oltre alla spedizione delle valigie, anche l’invio direttamente a casa di souvenir e oggetti delicati o ingombranti acquistati nelle località di villeggiatura. MBE ha la soluzione per vivere il viaggio in assoluto relax e nel massimo comfort, senza rinunciare alle proprie passioni sportive. Una serenità che ha già il sapore di vacanza!



Il servizio MBE Valigie può essere richiesto presso i Centri MBE.