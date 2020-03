Vola in alto con Uniposte

La UniPoste SpA, nasce da un’idea di imprenditori che hanno immaginato il progetto come un contenitore di prodotti e servizi che quotidianamente necessitano alle famiglie e alle imprese. A seguito della liberalizzazione del mercato postale, l’idea diventa realtà. Infatti già nel primo punto vendita si erogavano i seguenti prodotti e servizi: oltre al prodotto postale e spedizioni, venivano erogati attraverso le società del Gruppo anche assicurazioni, finanziamenti e viaggi e vacanze. La società pronta

sempre ad osservare le evoluzioni e le opportunità che il mercato offre, arricchisce la sua offerta integrandola di altri prodotti e servizi ad alta redditività, stipulando infatti accordi con i principali player del settore quali: noleggio auto e moto, telefonia ed efficienza energetica.

Affiliarsi ad UniPoste significa aderire ad un progetto imprenditoriale in continuo sviluppo, caratterizzato da una forte determinazione alla crescita, dall’acquisizione di quote di mercato, nonché dalle innovazioni tecnologiche che contraddistinguono i processi operativi applicati. La Uniposte S.p.A. offre, ai soggetti interessati ad operare nella sua rete in franchising, nuove formule di affiliazione commerciale: Sprint e Professional. Affiliarsi è creare un’alleanza vincente con un gruppo solido che opera in un mercato in fortissima crescita che studia per gli affiliati le migliori soluzioni finanziarie per aziende e privati.

UniPoste svolge attività formativa qualificata per dare agli affiliati autonomia totale nella gestione dello sportello e dei servizi, forti possibilità di crescita e una visibilità nazionale grazie all’inserimento dell’azienda in una rete che conta più punti vendita sul territorio nazionale.

(nella foto il team di Uniposte)

A disposizione dell’affiliato vi è il piano marketing costantemente aggiornato e studiato fornendo supporti stampati coordinati e personalizzati per la promozione pubblicitaria classica e web, si predilige di accompagnare l’affiliato durante la fase di start-up offrendo un supporto qualificato e continuo oltre che servizi ed applicazioni gestionali esclusive. Grazie ad un solo giornale di cassa ed al coordinamento con la sede centrale, ogni gestore, beneficia di tutti gli accordi commerciali riservati al network UniPoste e semplifica la gestione amministrativa.

La progettazione delle agenzie Uniposte è stata concepita in linea con l’idea originale del franchising, la coordinazione di immagine e design si traduce e declina in ogni aspetto del project UniPoste. Così il marchio, l’arredo, la cancelleria, le divise, i mezzi di distribuzione, etc. saranno immediatamente riconoscibili e riconducibili al brand in qualsiasi Store, ovunque si trovi.

Questa è una condizione necessaria, per aiutare il consumatore a comprendere in maniera corretta che, anzitutto, Uniposte è un marchio solido e affidabile e, infine, tutti i vantaggi che derivano da un “prodotto/marchio” di ampia diffusione.

Il punto vendita è oggetto di una particolare attenzione da parte di UniPoste: posizione strategica, locale idoneo, arredamento vagliato dalla casa madre. Una formazione adeguata, sia sulle pratiche gestionali che sulle tecniche di vendita, diretta al franchisee e ai suoi collaboratori completa l’attenzione di UniPoste allo Store e ai suoi conduttori.



Sono in corso importanti impegni assunti e visto l’attuale scenario socio-economico che si è prospettato e che ancora non ha manifestato tutte le sue conseguenze, Uniposte si è dovuta interrogare su come potrà essere il futuro.

Quando la fiducia delle persone viene toccata da un evento catastrofico come Covid-19, una tra le reazioni più immediate è il rallentamento generale. In queste situazioni bisogna mantenere i nervi saldi, mantenendo radicata la convinzione che questo

momento passerà! In questi giorni abbiamo maturato riflessioni, raccolto previsioni delle fonti più autorevoli e possiamo

dire con ragionevolezza che quello che avverrà, nel momento della ripresa, sarà comunque caratterizzato da un rallentamento, ma di certo una miriade di grandi occasioni, di opportunità da raccogliere e di una nuova economia che a torto o a ragione dovrà ripartire. L’importante è saper governare l’incertezza e non farsi prendere dal panico.

Dopo tutte le grandi crisi della storia l’economia e i mercati sono ripartiti più forti di prima e hanno recuperato integralmente le perdite. Il differenziale tra i momenti di calo e di crescita alla fine è sempre stato nettamente positivo a favore della crescita (come dimostra un’analisi del Sole 24 Ore). Siamo convinti che anche questa volta le cose andranno nello stesso modo.

Il fattore psicologico, però, sarà determinante: il coronavirus ci ha insegnato che tutto può cambiare da un momento all’altro. Questo renderà le persone, almeno nei primi tempi dalla fine dell’emergenza, meno propense a fare scelte con leggerezza, la storia insegna, in ogni crisi, affiorano sempre nuove opportunità ed occasioni di business e noi vogliamo farci trovare pronti.

Visto il momento così delicato, crediamo che molte organizzazioni commerciali debbano urgentemente ristrutturare il proprio modello di business.

Visto che la riapertura al pubblico delle nostre attività avverrà in un periodo che può andare dai 15 giorni da oggi (miglior scenario) fino a 60/70 giorni da oggi (in un peggior scenario già vissuto in Cina) abbiamo scelto di far diventare più semplice, ed accessibile la costruzione di una partnership col gruppo Uniposte Spa.

Per coloro che sceglieranno di avviare un’attività per affiliarsi al nostro network nazionale, in questo momento, ci saranno forti agevolazioni economiche e soprattutto garanzie e tutele .

Inoltre, il potenziamento della formazione a distanza, per dare modo a tutti quelli che sapranno cogliere questa opportunità, di proteggersi da un’eventuale calo reddituale conseguente al rallentamento dell’economia e avviare subito una nuova impresa con la garanzia Fly UP, vola in alto con Uniposte.

Per maggiori informazioni sul progetto “Fly UP” potete chiamare direttamente i professionisti a cui ho affidato questo compito al numero verde 800-262416 o scrivere a franchising@uniposte.it

Credere nel futuro è la più straordinaria fonte di energia. Fly UP.... al vostro fianco, sempre!

Dott. Francesco Paduano

Presidente del Consiglio di Amministrazione UniPoste S.p.A.