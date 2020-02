Mbe Safe ValueArt: la soluzione a 360° per le opere d'arte

Mail Boxes Etc. (MBE), Network di Centri Servizi in franchising esperti in spedizioni, imballaggio, micrologistica, stampa e marketing è Micrologistics & Shipping Partner di Affordable Art Fair 2020, la manifestazione dedicata all’arte contemporanea che si svolge presso Superstudio Più in Via Tortona 27 a Milano dal 7 al 9 febbraio 2020.

Mail Boxes Etc. ha appositamente realizzato la caratteristica MBE Wrapping Station per offrire in loco in ogni giorno della manifestazione il servizio di imballaggio professionale e quello di home delivery per i visitatori della fiera. Durante la rassegna è infatti possibile far imballare dagli esperti del Centro Servizi MBE 836 di Milano e di Ratioform, azienda specializzata negli imballaggi, le opere d’arte acquistate sul posto e, se si desidera, anche farle spedire. Quadri, stampe, fotografie, illustrazioni, sculture e dipinti possono essere affidati agli esperti di Mail Boxes Etc. e spediti in tutta serenità, in Italia e all’estero, grazie al servizio MBE SafeValueArt, una soluzione tutto in uno che include imballaggio professionale, spedizione e copertura delle opere d’arte contro danni o smarrimento dal momento del ritiro fino alla consegna al destinatario finale.

Il servizio MBE SafeValueArt si inserisce nell’ambito delle soluzioni a valore aggiunto che la Rete MBE mette a disposizione di clienti business e consumer, con l’obiettivo di offrire una soluzione end‐to‐end, unica nel mercato, per la spedizione di beni di valore che prevede in caso di perdita o danneggiamento il rimborso non solo del costo sostenuto per l’imballaggio e la spedizione, ma anche delle spese di restauro e del deprezzamento dell’opera.

“Che si tratti di appassionati d’arte o di gallerie che devono spedire opere” ‐ ha dichiarato Giuseppe Rudi, Group Chief Operating Officer MBE Worldwide - “MBE si prende cura dell’intera gestione: dal ritiro dell’oggetto, se richiesto, alla predisposizione dell’imballaggio, dalla copertura fino alla spedizione. Oltre a risparmiare tempo, utilizzare le soluzioni MBE significa anche non dover rinunciare a spedire un oggetto di valore, ma anzi spedirlo in tutta sicurezza”.

Il 6 febbraio scorso, in occasione della serata di inaugurazione di Affordable Art Fair 2020, Mail Boxes Etc. ha ospitato una performance di live painting a cura di Pao (Paolo Bordino), street artist milanese noto per i suoi interventi di trasformazione urbana, che ha decorato con un disegno personalizzato la Wrapping Station, mentre gli addetti MBE si sono occupati dell’imballaggio e della spedizione delle opere acquistate dai visitatori.