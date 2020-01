I rapporti con il Dragone a rischio per colpa di un serpente Sale l'allarme per la pandemia di influenza che dalla Cina sta terrorizzando il resto del mondo. Solo che il blocco dei voli dal subcontinente verso l'Italia mettono a repentaglio il commercio, che vede proprio i cinesi al primo posto per tax free portati a termine nel nostro Paese. Si rischia grosso...