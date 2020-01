SilverMusic Radio torna a Sanremo per il settimo anno

SMradio la web radio di Marco Racchella ( direttore artistico ) nata nel 2012, con una storia di continua crescita nel panorama della radiofonia, sarà presente alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. SMradio è strutturata con un palinsesto di una radio FM con 24 speaker, dirette dalle 8 alle 23, musica 24 h e un palinsesto eterogeneo che svaria dalle trasmissioni di intrattenimento a quelle tematiche ( sportive, culturali, musicali ).

La street radio con i suoi studi in vetrina sta diventando un punto di riferimento per la storica zona in cui ha sede ( Piazza Napoli / Giambellino / Lorenteggio ), ma soprattuto grazie ai suoi tour estivi ( SMsummer ) ha avuto modo di trasmettere negli anni in location molto famoso e prestigiose come Rimini, Milano Marittima, Forte dei Marmi, Saint Vincent e molte altre.

Il continuo interagire con il suo pubblico ha portato ad avere ascolti importanti nel panorama del mondo delle web radio arrivando nel 2019 ad avere 832.164 ascoltatori e con i suoi social network ( facebook, instagram e twitter ) ha ruggiunto 3 Milioni di persone. Una delle grandi innovazioni tecnologiche di SMradio è sicuramente la sua applicazione che da oltre un anno è diventata “ Multistreaming “.

Il multistreaming permette all’ utente finale di ascoltare fisicamente diverse web radio all’ interno della piattaforma di SilverMusic Radio; potete cambiare canale ed ascoltare:

· Radio Accademia 09, la web radio di una delle accademie più riconosciute di Milano per l’ insegnamente di doppiaggio, recitazione e ovviamente di conduzione radiofonica.

· Rock street radio, la radio ufficiale del Rock Street food che con la sua musica rivolta al mondo rock tiene compagnia a migliai di persone.

· SMrotation, radio totalmente musicale senza alcun tipo di interruzione con la grande musica di SMradio.

La piattaforma si sviluppa sul sito www.silvermusicradio.it e sull’ applicazione SMradio che potete scaricare a questo link : qrco.de/bbCfqH .

Dopo una breve presentazione torniamo ai giorni nostri. SMradio sarà prensente a Sanremo in tre diverse postazioni strategiche da cui trasmetterà in diretta da lunedì 3 Febbraio fino a sabato 8 Febbraio ( data della finale del Festival ). Si parte dalla mattina alle 10 dall’ Hotel Des Anglais ( storico hotel sanremese dove molti Big soggiorneranno ) con le curiosità della serata del Festival appena trascorsa e gli approfondimenti.

Dalle ore 15 si cambia vetrina! La street radio si trasferisce in Corso Matteotti presso il negozio Altelier Daphné ( atelier che ha realizzato per diversi anni gli abiti di cantanti e presentatori, tra cui l’ abito per Nilla Pizzi e quello per Dalidà che sarà esposto al Forte di Santa Tecla nella mostra che la rai organizza per i 70 anni del Festival ) da dove per due ore si raccoglieranno i pareri delle persone comuni e si effettueranno le interviste ai cantanti e ai personaggi che gravitano a Sanremo durante la manifestazione.

Ma non è finita qui!

Alle 17 si entra nel cuore della esibizione e la terza postazione è all’ interno di CASA SANREMO ( sala Mango del Palafiori ) per le indiscrezioni sulla serata che si sta per vivere. Insomma un Festival seguito a 360 gradi che vi farà vivere in maniera diversa e interattiva Sanremo 2020.

Scarica l’ applicazione di SMradio ( qrco.de/bbCfqH ) o collegati a www.silvermusicradio.it e vivi l’ emozione della diretta!