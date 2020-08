Plug-in Hybrid, il risparmio non è solo energetico

E' tutta una questione di valore. Residuo. E alla fine quello che costa di più, viene pagato meno. Merito degli incentivi, ma soprattutto del prezzo che l’auto elettrificata avrà ancora al termine del contratto di noleggio. Lo dimostrano i dati di confronto tra i modelli a benzina e quelle ibride plug-in di Mercedes. Stesso chilometraggio in quattro anni, stessi servizi, stesso anticipo in contanti, ma, fatti i conti, una Classe A EQ-Power costa al mese 130 euro in meno rispetto alla versione identica a benzina. E non è un caso, visto che anche il Suv ibrido plug-in/diesel Gle EQ Power costa un centinaio di euro in meno al mese rispetto al modello identico a gasolio. E in questo caso gli incentivi non c’entrano proprio nulla perché l’auto elettrificata supera ampiamente i prezzi di listino massimi stabiliti dal Governo per ottenere lo sconto.

Denaro risparmiato anche per coloro che gestiscono le flotte aziendali e un passo avanti nel futuro perché la strada è segnata: Mercedes, come un po’ tutte le case automobilistiche, viaggia spedita verso una mobilità elettrica. Entro due anni l’intera gamma della Stella sarà elettrificata in tutti i segmenti e gli automobilisti che viaggiano per lavoro potranno scegliere tra 130 versioni diverse, tra EQ Boost, con rete di bordo a 48 Volt, EQ Power, ibridi plug-in, e completamente elettriche o con celle a combustibile. Un percorso spinto da legislazioni sempre più restrittive e da un dato di fatto oggettivo: dalle ricerche effettuate sulla lunghezza media dei tragitti delle vetture Mercedes nel mondo risulta che il 90% dei viaggi coprono una distanza inferiore ai 50 chilometri, il 96% non superano i 100 chilometri e il 99% coprono una distanza inferiore ai 400 chilometri. E i modelli ibridi plug-in di Mercedes-Benz che si trovano già ora nei concessionari possono coprire il 90% dei tragitti quotidiani in modalità esclusivamente elettrica. In listino c’è una gamma con due motori che rappresenta un punto di eccellenza della tecnologia plug-in hybrid, dalla famiglia delle compatte al gran completo ai grandi Suv, dalle tradizionali berline della Stella alla gamma di vetture EQ Boost, il mild hybrid a 48 Volt della Stella, presente anche in tutti i modelli 53 Amg e negli ultimi 63 Amg, che beneficia anch’esso dell’omologazione ibrida. Inoltre, solo Mercedes dispone di una gamma ibrida plug -in diesel che ai vantaggi della trazione elettrica somma l’economicità e la robustezza dei motori a gasolio, una scurezza per chi usa l’auto per lavoro.

Le nuove Classe A, Classe A Sedan, CLA, CLA Shooting Brake, Classe B e GLA con EQ Power hanno autonomia in elettrico puro che va dai 71 ai 79 km (nel ciclo Nedc). Il motore elettrico eroga 75 kW di potenza, insieme al motore a quattro cilindri da 1,33 litri garantisce una potenza complessiva di 160 kW (pari a 218 cavalli) e prestazioni di marcia di tutto rispetto: la Classe A 250e (consumo di carburante combinato 1,5-1,4 l/100 km, emissioni di CO2 combinate 34-33 g/km), ad esempio, passa da 0 a 100 chilometri all’ora in 6,6 secondi e raggiunge una velocità massima è di 235 km/h. Se collegati a una wallbox da 7,4 kW in corrente alternata (CA), questi modelli ibridi plug-in compatti passano da un livello di carica del 10% al 100% in 1 ora e 45 minuti. La ricarica in corrente continua (CC) da 24 kW richiede circa 25 minuti per portare il livello di carica dal 10 all’80% e l’innovativo impianto di scarico presenta una configurazione che permette di ridurre il volume del bagagliaio solo in misura minima rispetto ai modelli con i soli motori termici.

Le Mercedes compatte sono equipaggiate con la trazione ibrida plug-in di terza generazione, tra le cui funzioni figura la gestione intelligente dell’utilizzo di energia in funzione del percorso, che tiene conto, ad esempio, dei dati cartografici, dei limiti di velocità e dell’andamento dell’itinerario. La stessa cosa vale per il quattro cilindri benzina della C 300e, disponibile sia in versione berlina che station wagon, che combinato al potente motore elettrico eroga una potenza complessiva di 215 kW (293 cavalli) e sviluppa una coppia di 600 Nm. Con questi valori la nuova C 300e vanta le prestazioni di una sportiva, a fronte di consumi di appena 2,1 litri di carburante per 100 chilometri e un livello di emissioni di CO2 pari a 48 grammi per chilometro e un’autonomia di 31 chilometri in modalità esclusivamente elettrica. La C 300de, invece, adotta un modernissimo quattro cilindri diesel di due litri. Il risultato è una vettura in grado di percorrere fino a 57 km (ciclo Nedc) a zero emissioni. Qualcosa in più del nuovo GLC 300e 4matic, il mid size Suv della Stella che garantisce un’autonomia in modalità full electric che sfiora i 50 chilometri e grazie al fatto che, fin dalle prime fasi, è stato progettato con un asse posteriore ribassato e una scocca concepita per l’alloggiamento della batteria, mantiene un vano di carico ampio e pressoché piatto, che, con i suoi 395-1.445 litri di capacità, è solo di poco inferiore rispetto alle altre GLC.

Ma il vero metro di misura del progresso dei nuovi ibridi plug-in Mercedes-Benz sono la E 300e e la E 300de: un benzina e un diesel che sposano la tecnologia ibrida EQ Power di ultima generazione e sono destinate a un segmento importante ed esigente di automobilisti che percorrono molti chilometri, che cercano sia il comfort nei lunghi viaggi sia la possibilità di guidare a zero emissioni nei centri urbani. Entrambe le auto sono velocissime (la de accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi, la e in 5,7) e queste grandi berline hanno consumi impensabili fino a poco tempo fa persino per le utilitaria (2 litri per cento chilometri per il benzina, e 1,6 per i diesel). Quest’ultimo può viaggiare utilizzando la sola trazione elettrica fino a 50 chilometri e l’autonomia, se in abbinamento al serbatoio da 60 litri disponibile a richiesta, permette di percorrere oltre 1.000 chilometri tra un rifornimento e l’altro. Grazie a un caricatore da 7,4 kW raffreddato ad acqua, la batteria di entrambe le Classi E ibride può essere ricaricata a una wallbox dal 10 al 100% dura poco più di 90 minuti, mentre con una comune presa di corrente di rete, la stessa operazione richiede circa cinque ore. Anche l’ammiraglia della Stella, poi, offre la sua versione plug-in. hybrid. La trazione ibrida della S 560 abbina i 270 kW (367 cavalli) del V6 a ciclo Otto a 90 kW di potenza elettrica ed è in grado di percorrere circa 50 chilometri con la sola trazione elettrica grazie alla capacità di accumulo di una batteria al litio-nichel-manganese-cobalto che assicura una capacità delle celle di 37 Ah.