Enerbrain riorganizza l’energy management del Lingotto a Torino

L’accordo con il Consorzio Lingotto prevede un coinvolgimento di Enerbrain nella manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il complesso. In pratica oltre all’installazione di sensori e attuatori destinati al taglio dei consumi e al miglioramento della qualità dell’aria, Enerbrain si occuperà per la prima volta del facility management in un'unica cabina di regia.

Spazi fieristici, 45.000 metri quadri di nuovi uffici, aule universitarie (Politecnico), un museo, una nuova galleria commerciale con negozi, bar e ristoranti, 2 hotel, un cinema multisala...il Lingotto rappresenta una vera sfida in termini di energy management, monitoraggio e manutenzione degli impianti. Un modello di Energy Community in cui dare risposte efficaci - anche in modalità predittiva - a centinaia se non migliaia di parametri ed esigenze differenti in termini di riscaldamento, raffrescamento, consumi elettrici, tempistiche di utilizzo, tipologie di pubblici.

Nei prossimi 4 anni la piattaforma Enerbrain permetterà di avere una visione globale sulla gestione energetica di questa colossale struttura. Un coordinamento digitale che permetterà di capitalizzare la memoria storica di gestione, portando a una conoscenza più profonda del funzionamento degli impianti, altrimenti parcellizzata e dispersa nel tempo.

Con un team di 21 addetti, tra ingegneri e manutentori dedicati al monitoraggio e alla raccolta dei dati su efficienza energetica ma anche sicurezza antincendio.

La combinazione degli speciali sensori con i sistemi di controllo IoT ideati da Enerbrain permetterà di gestire tutte le variabili in una stessa dashboard offrendo ai facility manager strumenti di controllo avanzato ma anche di gestione predittiva dei diversi spazi. Cuore del sistema l’algoritmo di intelligenza artificiale brevettato da Enerbrain che dal 2016 supporta il centro commerciale 8 Gallery nell'efficientamento energetico.