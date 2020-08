Made in China, ma la qualità è del brand italiano

Posizionare sul mercato il tuo prodotto a marchio vuol dire esprimere qualità in favore della convenienza. Permette di differenziarti rispetto ai competitor, selezionare il pubblico target, comunicare i valori e la mission aziendale nel modo che ritieni più adeguato. Produrre e importare i tuoi prodotti dalla Cina è una prerogativa strategica, oltre che di risparmio. La forte spinta verso produzioni di eccellenza, la riconversione ecosostenibile delle strutture, l’implementazione di tecnologie innovative e sofisticate, insieme all’importante margine di risparmio, sono solo alcuni dei motivi per realizzare i propri prodotti a marchio in Cina. L’iter potrebbe risultare complesso. È necessario porre attenzione e controllare ogni passaggio, assicurarsi delle corrette certificazioni per non correre il rischio di importare merce invendibile e fare così investimenti fallimentari. La distanza culturale e linguistica, inoltre, aumenta le difficoltà. Grazie a China-Wi, avrai il tuo ufficio acquisti a Shanghai, senza costi fissi e senza grandi investimenti.

China-Wi supporta le aziende italiane nell’importazione dei propri prodotti a marchio dall’Asia gestendo e supervisionando in prima persona ognuna delle fasi di cui è composta la Supply Chain.

Idea e sviluppo

I nostri clienti possono trarre ispirazione dalle migliaia di referenze presenti nel nostro database per realizzare e personalizzare i propri articoli. L’esperienza e la flessibilità della nostra struttura, ci permettono inoltre di avviare ricerche e sviluppare nuovi progetti in qualsiasi settore, supportando i nostri clienti nel design e sviluppo dei propri prodotti a marchio tramite l’ufficio grafico interno e la consulenza di esperti nei vari ambiti.

Ricerca fornitori

Il team China Wi svolge l’attività di ricerca fornitori, confrontando e valutando le diverse proposte sul mercato interno. Selezionare il miglior fornitore in termini di qualità/prezzo, di certificazioni e affidabilità della struttura produttiva, sono tra le priorità del nostro gruppo.

Dallo sviluppo alla ricerca dei partner, dalle certificazioni alla logistica: il supporto di China-Wi in tutti i processi

QC e certificazioni

Il team Cina si occupa personalmente di effettuare i controlli di qualità in fabbrica in diverse fasi: prima di assegnare la produzione al fornitore, durante la produzione e a prontezza merce. Il team Italia fornisce al cliente tutte le certificazioni necessarie all’importazione e la commercializzazione di ogni prodotto, verificando e informandosi presso le istituzioni doganali italiane e cinesi.

Trasporto & Consegna

Presentiamo al cliente quotazioni relative a diverse tipologie di trasporto: via aerea, via marittima, via terrestre (treno), illustrando gli scenari con le differenze relative a tempo e costi.

Sdoganamento

Ci occupiamo di fornire all’agenzia doganale la documentazione e le certificazioni necessarie all’importazione e all’immissione del prodotto nel territorio italiano, supportando il cliente nella procedura di verifica e rilascio merce.

Con China-Wi potrai dare al tuo business una marcia in più, incrementando l’offerta con il tuo prodotto a marchio. Non dovrai preoccuparti di nulla, ti basta condividere con noi la tua idea, al resto pensiamo noi. China-Wi: nessun rischio, solo garanzie.

www.china-wi.com

info@china-wi.net