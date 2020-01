Acqua Group, bilancio 2019 in forte crescita

Acqua – gruppo data-driven specializzato nella consulenza e nella comunicazione integrata omnichannel guidato da Davide Arduini e Andrea Cimenti ­– riparte nel 2020 dai numeri che contano, confermando il trend di crescita positivo che lo contraddistingue sin dal 2004, anno della sua fondazione.

Acqua Group riparte nel 2020 forte degli eccellenti risultati conseguiti e degli ambiziosi traguardi raggiunti nel 2019. L’anno appena concluso, infatti, è stato chiuso con un fatturato di circa 22 milioni di euro, realizzato grazie ad un team che, a fronte dell’acquisizione di Young Digitals – società creativa digitale guidata dal CEO Michele Polico – ha raggiunto le 111 persone. Numeri, questi, che si riflettono nella gestione di 280 clienti attivi per i quali sono stati realizzati migliaia di progetti di comunicazione integrata, che hanno visto il coinvolgimento di tutte le business unit dell’agenzia: dall’Adversiting agli Eventi & Retail Activation, dal Digital & Social al Loyalty & Promotion, dal Media alle Ricerche di mercato.

Un impegno instancabile che ha dato i propri frutti. Venti, infatti, sono i riconoscimenti ottenuti da Acqua Group nel 2019. Un anno iniziato con la nomina come Agenzia indipendente dell’anno agli NC Awards, e che si è concluso con i premi conseguiti ai CNCC Awards 2019: il Best of the Best attribuito a "Savills Tenants School", il più grande programma digitale di formazione per i lavoratori dei centri commerciali, realizzato per Savills Italia e il Certificate of Merit, nella Categoria Brand Awareness & (Re)Positioning, assegnato a "La Ri-Forma dell'Arte", progetto realizzato per e promosso dal centro commerciale RomaEst.

Completato l’importante processo di integrazione con Young Digitals, le ambizioni di Acqua Group continuano con l’obiettivo di superare quota 24 milioni di euro di fatturato nel 2020 e con la prospettiva di effettuare due ulteriori acquisizioni nel corso di quest’anno, una in Italia e una all’estero.