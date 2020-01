Somec comunica l’accordo per l’acquisizione di Pizza Group Srl

Carlo Bellotto e Alessandra Bellotto cederanno il 100% delle quote della società e cesseranno dalla carica di amministratori con efficacia dalla data del Closing, previsto entro il 31 gennaio 2020. Il prezzo per l’equity value della società è stato definito in 5,75 milioni di euro ed è stato determinato tenuto conto dei risultati actual 2018 e dell’andamento 2019, nonché del posizionamento di mercato e di prodotto di Pizza Group. Il pagamento del prezzo avverrà per una prima parte, pari a 5,25 milioni di euro, alla data del Closing, mentre la parte restante sarà riconosciuta come componente differita del corrispettivo nell’arco di 24 mesi dalla data del Closing, ovvero al verificarsi delle condizioni previste dalle consuete dichiarazioni e garanzie utilizzate per operazioni di questo genere. Il prezzo per l’equity value della società corrisponde ad un multiplo implicito sull’EBITDA 2018-2019e pari a circa 5X.

Con questa operazione Somec amplia la propria offerta nel segmento Professional Cooking Equipment con i macchinari e forni specifici per la pizza, che affiancheranno i marchi Inoxtrend e Primax, specializzati nella progettazione e produzione di forni e abbattitori professionali, completando la proposta di valore per le aree catering in ambito civile e navale. Il brand Pizza Group è ben posizionato a livello internazionale grazie all’affidabilità e alla qualità dei prodotti, frutto di un’esperienza di oltre 45 anni interamente focalizzata nelle attrezzature per pizzeria, rappresenta un’eccellenza del made in Italy con caratteristiche affini ai valori del gruppo Somec: affidabilità, competenza esecutiva ed eccellenza produttiva. Il mercato delle apparecchiature per la ristorazione ha subito profondi cambiamenti nel corso degli ultimi anni; il crescente bisogno di qualità e di un’organizzazione efficace nella cucina professionale rappresentano per Somec un’opportunità di sviluppo di prodotti di nuova generazione, in grado di seguire i nuovi trend e ridefinire le performance attraverso l’elettronica avanzata e le potenzialità dell’IOT.

Oscar Marchetto, presidente di Somec S.p.A., ha dichiarato: “L’accordo si inserisce nel percorso di crescita del Gruppo Somec e punta a realizzare sinergie di gruppo, attraverso la gestione integrata con Inoxtrend e Primax. Pizza Group rappresenta infatti il terzo passo strategico nel segmento del Cooking Equipment in cui Somec intende realizzare il suo percorso di crescita per linee interne ed esterne. L’obiettivo, condiviso con Carlo Bellotto, è quello di far crescere il brand Pizza Group, consentendogli di ampliare, attraverso l’ingresso nel gruppo Somec, gli orizzonti di sviluppo e la visibilità internazionale, in continuità con il percorso condotto con tanta passione dall’imprenditore, che sin dalla fondazione e per oltre 45 anni ha reso Pizza Group un’eccellenza del nostro territorio”.