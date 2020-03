Nomasvello espande la sua rete grazie alle rate “slim”

Lazio, Sardegna ma soprattutto Sicilia: il 2020 inizia a ritmo spedito per Nomasvello, azienda specializzata in epilazione permanente ed estetica avanzata, con l’apertura di ben 6 nuovi punti vendita. Sicilia protagonista dunque, che si distingue anche per lo spirito imprenditoriale. «Ancora una volta, a dimostrare l’ottima opportunità di investimento sono le aperture di nuovi centri Nomasvello», dice con orgoglio Antonello Marrocco, direttore generale dell’azienda di franchising, avviata in Italia proprio da lui circa 10 anni fa. «La dimostrazione è proprio il fatto che ad aprire siano affiliati che hanno già altri centri». Infatti Nomasvello ha aperto a Ragusa, grazie all’investimento del titolare della filiale di Siracusa. A Milazzo ha inaugurato il titolare di altri 2 centri già operativi da anni su Messina, mentre ad Alcamo, il centro è di proprietà di un imprenditore che ha totalizzato in tutto 6 negozi in franchising Nomasvello sulla Sicilia Occidentale. Altri centri infine hanno visto la luce a Nuoro, Pomezia e Nettuno. Visto i numeri favorevoli (un centro Nomasvello a regime registra un fatturato stimato medio annuo di 140mila euro, che al netto delle spese e delle tasse permette un ritorno dell’investimento in soli 12-18 mesi), oggi infatti è possibile aprire un centro Nomasvello con un piccolo anticipo di soli 8mila euro e rate “slim” da poco più di 600 euro al mese. Tutto questo a fronte di 700 euro al mese di royalties, (più altri 200 di contributo marketing).

