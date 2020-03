Dal Minnesota allo stivale: il successo di Anytime Fitness

Nato in Minnesota nel 2002, Anytime Fitness rappresenta oggi l’unico franchising operativo in tutti i continenti del mondo, con più di 4.700 club aperti ed oltre 4 milioni di iscritti. Un format innovativo che ha rivoluzionato il mercato del fitness a livello globale e che si dice pronto a migliorare anche la vita di chi ne entra a far parte. «Un modello che posiziona il consumatore al centro del proprio business e punta a trasformarsi sempre di più in un lifestyle brand» dichiara Dave Mortensen, President e Co-Founder di Anytime Fitness, in una recente intervista. Le particolarità delle palestre Anytime Fitness sono molteplici: accessibili 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno, i club offrono servizi di alta qualità a prezzi equilibrati garantendo ai propri clienti il miglior standard al miglior costo. Grazie ad una chiavetta magnetica che il cliente riceve al momento dell’iscrizione, è possibile accedere ad ogni centro Anytime Fitness nel mondo, in qualunque momento. L’offerta di affiliazione al format di Anytime Fitness si rivolge ad imprenditori -non necessariamente con esperienze specifiche nel settore del fitness-, manager o professionisti che vogliano avviare in prima persona -o in società- una nuova attività con l’obiettivo di investire nel proprio futuro. Il format di franchising si differenzia dai competitor offrendo un servizio di altissimo livello al partner, supportandolo in ogni fase dell’attività attraverso un’assistenza attenta e professionale. Il ritorno sull’investimento rappresenta uno dei punti di forza del modello di business. Ad oggi il prodotto offerto assicura una competitività tra le più interessanti che si possono trovare sul mercato nazionale. «In Italia, il piano di sviluppo del network prevede di raggiungere 50 palestre entro la fine del 2020» dichiara il COO Roberto Ronchi. «Stiamo cercando attivamente partner per location strategiche già disponibili in Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna». Anytime Fitness rappresenta una vera e propria opportunità per migliorare il proprio futuro, rappresentata da un investimento ad alto rendimento e rischio contenuto.

sales@anytimefitness.it - 02/49537611

www.anytimefitness.it

NUMERI

37 paesi in cui è presente Anytime Fitness

4700 numero dei club nel mondo

4 MILIONI iscritti nel mondo

2016 anno di arrivo del franchising in Italia

36 i club affiliati in Italia

50 obiettivo aperture club in Italia entro

la fine del 2020