Affiliarsi al franchising Uniposte

La UniPoste SpA, nasce da un’idea di imprenditori che hanno immaginato il progetto come un contenitore di prodotti e servizi che quotidianamente necessitano alle famiglie e alle imprese. A seguito della liberalizzazione del mercato postale, l’idea diventa realtà. Infatti già nel primo punto vendita si erogavano i seguenti prodotti e servizi: oltre al prodotto postale e spedizioni, venivano erogati attraverso le società del Gruppo anche assicurazioni, finanziamenti e viaggi e vacanze. La società pronta sempre ad osservare le evoluzioni e le opportunità che il mercato offre, arricchisce la sua offerta integrandola di altri prodotti e servizi ad alta redditività, stipulando infatti accordi con i principali player del settore quali: noleggio auto e moto, telefonia ed efficienza energetica.

Formule di affiliazione

Con la formula di affiliazione Sprint puoi essere abilitato a: pagamento bollettini, posta e spedizioni, contratti luce e gas, ADSL e telefonia, noleggio auto e moto, biglietteria, viaggi e vacanze, distribuzione Pos e Web Pos.

Professional è la combinazione perfetta per offrire servizi di consulenza in diverse aree di business. Con la formula di affiliazione Professional puoi essere abilitato a tutte le aree di attività previste per la formula Sprint con l’aggiunta di servizi finanziari e assicurativi.