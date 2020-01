La palestra 2.0 allena gli atleti e i franchisee

Immaginate di svegliarvi alle 2 di notte e di avere una voglia matta di sollevare un bilanciere da 60 kg. che fate? vi vestite, uscite e andate in palestra.

Alle 2? Sì, perché esiste una realtà del fitness in franchising accessibile a qualunque ora del giorno e della notte, che fa della flessibilità della formula uno dei propri punti di forza. Anytime Fitness si propone infatti come palestra “always on” e come interessante opportunità per chi vuole investire nel settore del benessere. Lo testimoniano Domenico Mercuri e Rino Centrella, due imprenditori italo-australiani che hanno acquisito dalla casa-madre la licenza d’uso del marchio per lo sviluppo della rete di franchisee sul territorio italiano.

Che cosa vi ha spinto a compiere questo passo nel 2016?

Le motivazioni che ci hanno spinto ad acquisire la licenza d’uso del marchio per lo sviluppo in Italia sono diverse: tra tutte, quelle di rinsaldare il legame con la terra in cui affondavano le nostre radici familiari e cogliere un’interessante opportunità di business. L’Italia, infatti, si presentava come un mercato allettante visto che mancavano sul territorio offerte simili a quella di Anytime Fitness.

È andata bene: quante palestre conta oggi la vostra catena?

Oggi Anytime Fitness conta 19 club in Italia, distribuiti tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio. Il piano di espansione prevede di raggiungere 50 palestre entro la fine del 2020, con 10 nuove aperture già programmate per il primo trimestre dell’anno. Visti gli ambiziosi traguardi prefissati, oltre al trasferimento della sede da Roma a Milano, la nostra azienda si è strutturata in maniera importante, sia sotto il punto di vista manageriale sia operativo. È stato nominato Roberto Ronchi come Chief Operating Officer con esperienza trentennale nel mondo del franchising. La rete vendita e sviluppo è stata potenziata attraverso l’inserimento di figure altamente selezionate e il dipartimento marketing è guidato da Luca Briaschi, professionista del settore con importanti esperienze all’interno di grandi multinazionali dello sport.

Qual è il punto di forza del business che propone?

Anytime Fitness è l’unico franchising presente in tutti i 7 continenti ed è la catena del fitness che cresce più velocemente al mondo. È stata infatti inaugurata da poco una palestra Anytime Fitness all’interno della Magellan Explorer, una piccola nave da crociera che solca i mari dell’Antartide e che ha permesso al brand di conquistare anche questo territorio. Presente in 37 Paesi con oltre 4.500 palestre, il tasso di crescita globale del marchio è impressionante: la media è di una nuova palestra aperta al giorno.

Le palestre di anytime fitness sono presenti in 37 Paesi, con oltre 4500 strutture. In Italia l’obiettivo è averne 50 entro il 2020

A chi vi rivolgete per ampliare la rete?

L’offerta di affiliazione si rivolge a imprenditori - non necessariamente con esperienze specifiche nel settore del fitness -, manager o professionisti che vogliano avviare in prima persona, o in società, un nuovo business che possa migliorare la loro vita. Persone interessate a investire in un format caratterizzato da solidità finanziaria e stabilità del network, che nel 60% dei casi ha consentito ai franchisee di tutto il mondo di diventare proprietari di più di una palestra.

Come vi ponete rispetto ai vostri competitor?

In un mercato del fitness come quello italiano, fortemente frammentato, noi puntiamo a diventare il primo marchio in franchising del settore già nei prossimi 2-3 anni. La nostra forza è quella di riuscire a essere sempre al passo con i tempi e anticipare i bisogni del mercato, instaurando un rapporto di grande fiducia con i franchisee, cui offriamo un sostegno continuo, prima durante e dopo l’apertura della palestra. L’obiettivo è offrire agli affiliati l’opportunità di avviare un’attività stabile e redditizia, adatta sia per il proprio futuro sia per quello della propria famiglia, attraverso un supporto e un’assistenza a 360 gradi.

E per la clientela quali sono i vantaggi?

I fattori che rendono uniche le palestre Anytime Fitness e che hanno già conquistato oltre 4 milioni di persone nel mondo sono numerosi. Le nostre palestre sono accessibili 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno, così da soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di utente. Grazie a una chiavetta magnetica che il cliente riceve al momento dell’iscrizione, è infatti possibile accedere a ogni centro Anytime Fitness nel mondo, in qualunque momento.Non solo: i club Anytime Fitness sono particolarmente apprezzati per il design moderno ed elegante, i servizi all’avanguardia, gli avanzati sistemi di sicurezza con video-sorveglianza attiva h24 e i macchinari di ultima generazione, che rendono la fitness experience ancora più interattiva e coinvolgente.

Anytime Fitness è quindi la palestra per tutti, sempre?

I nostri club sono pensati affinché tutti, a ogni età, possano trovare la risposta più efficace all’allenamento di cui hanno bisogno. I corsi spaziano dal mondo aerobico a quello anaerobico e l’area funzionale è equipaggiata con tutto ciò che serve. Oltre alle tradizionali lezioni di gruppo, Anytime Fitness ha introdotto all’interno dei propri club anche il totem FunXtion: una station che funge da personal trainer virtuale con oltre 1500 esercizi differenti, allenamenti individuali, di gruppo e sfide contro il tempo. L’App Anytime Fitness, ad uso esclusivo dei soci, permette inoltre di programmare i propri allenamenti e monitorarne le relative performance. Il nostro format offre servizi di alta qualità a prezzi equilibrati, garantendo ai clienti il miglior standard al miglior costo. Si pone infatti come la giusta alternativa tra club chic e pretenziosi e palestre economiche ma eccessivamente affollate.

Se dovesse paragonarsi a un’altra forte catena del franchising, a chi si paragonerebbe?

Ci ispiriamo a grandi catene in grado di dare un servizio di altissimo livello all’affiliato, supportandolo in ogni fase dell’attività attraverso un’assistenza attenta e professionale.

E se qualche altro manager o professionista volesse cimentarsi nell’apertura di una palestra, che investimento deve preventivare? E quali dotazioni in competenze, ubicazione, attrezzature?

Anytime Fitness garantisce servizi di formazione e aggiornamento continui, seguendo il partner in qualsiasi momento. Il servizio di geo-marketing sul territorio è assicurato fino a quando l’affiliato non avrà trovato il locale giusto per i parametri “Anytime”. Nel caso in cui il franchisee proponesse già una determinata location, verrebbe ovviamente tenuta in considerazione compiendo su di essa un’attenta analisi ai fini di evidenziarne punti di forza e di debolezza. Ciò definito, avanziamo con la fase progettazione e design attraverso professionisti del settore che si assicurano di rendere funzionali e adattare al mercato le linee guida imposte dalla casa madre. Anytime Fitness assicura inoltre all’affiliato un supporto per la promozione del centro e per la strategia di marketing generale da attuare sul territorio, sia in fase di prevendita sia dopo l’apertura. Il training, la formazione e l’aggiornamento continuo del personale e dello staff commerciale rappresentano delle prerogative imprescindibili del format di business. Il franchisee è inoltre agevolato nella gestione del proprio business attraverso un portale intuitivo che permette la gestione del club anche da remoto. L’investimento preventivato e i servizi offerti, grazie all’affiliazione a un brand globale, prevedono infine forti agevolazioni per l’accesso ai finanziamenti.

Con quale ritorno sull’investimento?

Il ritorno sull’investimento rappresenta uno dei punti di forza del nostro modello di business. Ad oggi offriamo al mercato un prodotto che assicura una competitività tra le più interessanti che si possono trovare sul panorama italiano. Anytime Fitness è una vera e propria opportunità per il futuro, rappresentata da un investimento ad alto rendimento e rischio contenuto.