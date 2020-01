La forza della retefa grande il professionista

Il franchising oggi rappresenta una straordinaria opportunità e tra le forme più sicure di impiego per chi desidera intraprendere una nuova attività, un’occasione per chi desidera mettersi in proprio e diventare imprenditore. Allo stesso tempo, il franchising costituisce anche un valido strumento per le aziende che vogliono espandere il proprio marchio e aumentare il giro d’affari. Se si pensa ai numeri che ruotano intorno al business, in Italia, a fine 2018, questo modello distributivo ha rappresentato 961 insegne, 54.000 punti vendita, oltre 25 miliardi di giro d’affari, oltre 206 mila addetti nelle reti, il 29% dei franchisee ha un’età compresa tra i 25 ai 35 anni ed il 35% è rappresentato da donne. Questi sono i dati rilevati da Assofranchising, una delle più importanti associazioni di franchising in Italia.

«Questo modello distributivo, soprattutto per il settore immobiliare, rappresenti un’opportunità concreta ed estremamente interessante per chi vuole misurare le proprie capacità imprenditoriali»,. spiega a Economy Alberto Cogliati, direttore Commerciale di Engel & Völkers Italia e membro del Board di Assofranchising dal 2015. «Ritengo il franchising un sistema virtuoso non solo in quanto scambio tra fornitore e cliente, ma anche perché è basato su un perfetto equilibrio tra tutte le componenti dove i successi personali rappresentano il successo aziendale e dove vengono condivisi marchio, servizi, operatività e strategia».

Il business in franchising di Engel & Völkers, azienda leader del segmento Real Estate di pregio, presente con 800 uffici residenziali e commerciali in più di 30 Paesi e 4 continenti, è a sua volta declinato su 3 asset fondamentali: marchio, network e servizi.

Il marchio rappresenta il blasone, il simbolo che crea affiliazione, riconoscibilità e senso di appartenenza. Un marchio internazionale di grande prestigio come Engel & Völkers ha un valore intangibile fondamentale sui risultati.

Il network come filosofia di vita che consente di raggiungere una determinata massa critica e fare economie di scala, come un modo di vivere e condividere con cultura, apertura mentale, entusiasmo e soprattutto confronto che stimola il miglioramento.

Ultimo, ma non da ultimo: i servizi. Engel & Völkers eroga servizi customizzati, targhettizzati ed esclusivi per la propria clientela che molto spesso, soprattutto per quanto riguarda il marketing, sono “fonte di ispirazione” anche per gli altri competitor sul mercato.

«Alcuni prodotti offline, che vengono sviluppati internamente, e molti modi di comunicare online (tramite la piattaforma innovativa aziendale) vengono infatti imitati anche dalla concorrenza, fortunatamente impossibilitata a replicare il nostro marchio o il nostro network in Italia», continua Cogliati.

Diventano partner coloro che vogliono diversificare il proprio business e manager che decidono di aprire una propria attività

Parlando dell’esperienza di Engel & Völkers sul mercato italiano, i contratti con nuovi partner in franchising vengono sottoscritti da liberi professionisti, imprenditori o investitori di diversa estrazione.

«Diventano partner, infatti, tutti coloro che hanno deciso di diversificare il proprio business, oppure, in maniera più specifica, dirigenti e manager di società nazionali o multinazionali che, fuoriusciti dalle società per le quali lavorano, hanno in questo modo l’opportunità di aprire un’attività, a fronte degli anni di esperienza lavorativa, magari tornando proprio nelle città di origine», spiega il direttore Commerciale di Engel & Völkers Italia. «Possiamo dire che questa tipologia di clienti hanno rappresentato negli ultimi 18 mesi la quasi totalità dei contratti sottoscritti. Sono numerose anche le donne che decidono di avviare nuove imprese».

Aprire un franchising rappresenta per molti imprenditori e imprenditrici poter realizzare il proprio sogno professionale, investendo sul territorio e creando opportunità occupazionali. «In Engel & Völkers sono soprattutto le quote rosa un esempio virtuoso in quanto non solo rappresentano in qualità di licence partner il 53% del nostro network, ma sono soprattutto fedelmente allineate a stardard qualitativi d’eccellenza nell’esercizio della loro professione quotidiana. All’interno del nostro network tutti i nostri franchisee condividono i nostri tre valori aziendali: competenza, esclusività, passione. Essere competenti attraverso la formazione, perché solo attraverso la stessa si può coinvolgere e rassicurare un cliente; la formazione cura i dettagli che fanno la differenza. Essere esclusivi in quanto l’unicità della nostra società è rigorosamente riconosciuta ed acclarata. Essere unici per fare sentire unico il proprio cliente. La passione in quanto elemento caratterizzante e determinante perché chi svolge la nostra professione con amore continua ad ottenere i risultati desiderati e la clientela stessa ne percepisce immediatamente il valore aggiunto».

Per il prossimo triennio Engel & Völkers punta a sottoscrivere 100 contratti di affiliazione, dagli attuali 70. I target sono molto ambiziosi, in Italia è presente un mercato del pregio che è perfettamente in linea con il target di mercato della società tedesca. «Obiettivo primario è aumentare la nostra penetrazione sul mercato di riferimento andando ad aprire nuovi punti vendita soprattutto nel centro e nel sud Italia dove la nostra presenza è più limitata rispetto al nord», specifica Cogliati. «La nostra clientela è una clientela abbiente che prevalentemente compra immobili non per investimento a scopi di rendita, ma per motivi edonistici al fine di utilizzare il bene stesso per business, a scopo vacanziero o come scelta di vita. La stessa clientela si aspetta un rapporto di fiducia con lo shop locale al quale si rivolge e che lo segua a 360° gradi in quanto delega il tutto all’agente immobiliare locale, non occupandosene direttamente».