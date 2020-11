Le società benefit in Italia: un fenomeno in costante crescita

Il fenomeno delle Società Benefit si sta diffondendo in diversi settori dell’economia in tutto il mondo. Si tratta di società che perseguono, nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di lucro, anche obiettivi di responsabilità, sostenibilità e trasparenza, bilanciando l’interesse dei soci e l’interesse della collettività. Con le Società Benefit le attività e gli investimenti per la sostenibilità, dunque, passano da mero atto discrezionale interno ad una dimensione riconosciuta da una normativa vincolante che valorizza la dimensione pubblica d’impresa.

Va sottolineato che le Società Benefit non sono un’evoluzione delle non profit, ma un avvicinamento delle società a scopo di lucro al nuovo paradigma economico dello sviluppo sostenibile. Indirettamente, infatti, le Società Benefit contribuiscono ad anticipare uno degli obiettivi principali del Global Compact da raggiungere entro il 2030: “Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo”. Qualsiasi società di persone o di capitali già esistente o costituita ex-novo può volontariamente apportare una modifica allo statuto in cui devono essere indicate nel proprio oggetto sociale le finalità specifiche volte a perseguire degli effetti positivi sugli Stakeholder.

In termini tecnici si deve specificare il beneficio comune da perseguire. Il principale vantaggio del passaggio a società benefit consiste nell’inquadramento giuridico delle attività svolte nell’interesse degli azionisti ma anche di altri: gli stakeholder, la comunità, i dipendenti, i fornitori, i clienti, le istituzioni. Inoltre, una società benefit entra a far parte di un network di imprese che condividono gli stessi valori. Sotto il profilo legale la clausola statutaria funge da strumento di garanzia di protezione legale degli amministratori che intendono perseguire, oltre alle finalità di lucro anche finalità di beneficio comune, bilanciando gli interessi finanziari e quelli non finanziari. Una società benefit assume alcuni obblighi di trasparenza volti a garantire ai soci e agli stakeholder che l’impresa continuerà a perseguire nel tempo le finalità di beneficio comune riportate nello statuto, dando conto delle modalità adottate per perseguire tali finalità e indicando con precisione nello statuto lo scopo e le categorie destinatarie.

Un Flash sulle benefit italiane a 4 anni dall’introduzione della legge

L’introduzione delle Società Benefit, disciplinate dalla legge del 28 dicembre 2015 n. 208, commi da 376 a 384, poi confluita nella Legge di Stabilità 2016, ha reso l’Italia il primo paese al mondo a riconoscere questa nuova tipologia di società. Le società benefit in Italia oggi sono oltre 500, Abbiamo voluto approfondire come sono distribuite territorialmente, in quali settori operano, la loro dimensione attraverso un’analisi sulle società benefit con fatturato superiore ad un milione di euro e con almeno 4 anni dalla loro istituzione. Da questa analisi emerge un campione di 240 società che fotografa un’imprenditoria italiana molto dinamica ed innovativa ma con grandi differenze soprattutto a livello regionale.

Perché è importante diventare una “benefit”

Per una PMI è importante evolversi in una società Benefit perché ciò dà accesso ad una serie di vantaggi: Diventare Benefit è prima di tutto un valore aggiunto perché unisce al perseguimento dell’utile uno scopo sociale; diventare Benefit non mette in discussione il business ed il suo scopo. Cambia la prospettiva e il business ha come obiettivo anche fare qualcosa per gli altri; diventare Benefit consente di integrare la natura for profit, che continuerà a caratterizzare l’attività di impresa, con il principio dello share value: creare valore per gli azionisti e per gli altri.

Come Team Sustainability Services RSM abbiamo seguito con successo casi di trasformazione in società “benefit”.

Se sei interessato a saperne di più su come diventare Società Benefit, contattaci e ti forniremo le informazioni ed il supporto necessario.