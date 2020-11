Coronavirus, 28.337 nuovi casi e 562 vittime nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) - Sono 28.337 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, su un totale di 188.747 tamponi realizzati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza Coronavirus, diffuso dal ministero della Salute e dall'Istituto Superiore della Sanità. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 562, per un totale di 49.823 vittime da inizio emergenza. Con quelle di oggi diventano 1.408.868 le persone che hanno contratto il Covid da inizio pandemia, e 20.388.576 i tamponi complessivi effettuati. Attualmente i positivi in Italia sono 805.947, dei quali 767.867 in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 34.279 (+216 rispetto a ieri), di questi 3.801 in terapia intensiva (+43). La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia con 5.094, seguita da Campania (3.217), Veneto (2.956), Emilia-Romagna (2.665), Piemonte (2.641) e Lazio (2.533). (ITALPRESS). spf/ads/red 22-Nov-20 17:20