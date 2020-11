Snam, piantato il primo albero di una foresta di 3 mila piante

SAN DONATO MILANESE (MILANO) (ITALPRESS) - In occasione della Giornata nazionale degli alberi, Snam ha piantato nella propria sede di San Donato Milanese il primo albero di una foresta di oltre 3mila piante che nascerà nel 2021 e che l'azienda dedicherà a tutte le persone del Gruppo. L'iniziativa è promossa insieme ad Arbolia, la società benefit nata dalla collaborazione tra Snam e CDP per realizzare aree verdi nei territori italiani al fine di contribuire al contrasto ai cambiamenti climatici attraverso l'assorbimento delle emissioni di CO2 e al miglioramento della qualità dell'aria tramite l'abbattimento degli inquinanti. L'albero piantato nella sede di Snam è un carpino, specie autoctona della Pianura Padana in grado di assorbire fino a 140 kg di CO2 e 400 grammi di PM10 all'anno. La foresta, che i dipendenti hanno scelto di chiamare Snamwood a seguito di un sondaggio interno, sorgerà in una località che verrà individuata nei prossimi mesi e sarà composta da piante di specie autoctone. L'iniziativa vuole testimoniare l'impegno di Snam e di tutte le sue persone in favore della sostenibilità ambientale. Arbolia progetta, promuove e realizza iniziative di imboschimento e rimboschimento su terreni messi a disposizione dalla pubblica amministrazione e dai privati con il sostegno economico di aziende e privati, assumendosi inoltre gli obblighi di cura e manutenzione degli alberi per i primi due anni. Le attività di Arbolia hanno preso il via nelle ultime settimane a Parma dove, in collaborazione con l'amministrazione comunale, pianterà oltre duemila piante in un'area verde di 20 mila metri quadrati di proprietà del Comune. La forestazione ricopre un ruolo fondamentale per contrastare i cambiamenti climatici grazie alla capacità degli alberi di sottrarre la CO2 dall'atmosfera. A ciò si aggiungono benefici in termini di filtraggio degli inquinanti (tra cui il particolato), diminuzione delle temperature locali, contrasto al dissesto idrogeologico e regolazione dei flussi delle acque. Oggi in Italia esistono 12 miliardi di alberi, il 35% dei quali fa parte di foreste. Grazie alle piantumazioni potrebbero nascere circa 500mila nuovi alberi all'anno, rafforzando la biodiversità e rendendo i territori più vivibili e resilienti. (ITALPRESS). abr/com 21-Nov-20 15:17