Zarco il più veloce nelle libere di Portimao, Rossi in ritardo

PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - Johann Zarco vola sulla pista di Portimao e trova il miglior tempo al termine delle prime due prove libere che vanno a chiudere la giornata di venerdì. Il Gran Premio di Portogallo, ultimo atto stagionale, vede il pilota francese della Ducati chiudere davanti a Maverick Vinales e Aleix Espargaro con il crono di 1'39"417 fatto registrare durante le FP2. Prove libere 1 e prove libere 2 che esclusivamente per oggi sono durate ben 70 minuti a testa: questo per dare più tempo a piloti e team di prendere la mano su un tracciato inedito nel calendario di MotoGP. Per il fresco campione del mondo Joan Mir, capace di chiudere i giochi a Valencia, si tratta soltanto di una passerella: comunque un buon sesto tempo quello fatto registrare dal pilota Suzuki. Il francese Fabio Quartararo trova il quarto crono nelle seconde libere dopo la prima sessione di ambientamento ad una pista ricca di saliscendi. Valentino Rossi è penultimo nella classifica combinata con tanto di caduta senza conseguenze: il 'Dottore' conferma la mancanza di feeling con la sua Yamaha. In top-10 sia Andrea Dovizioso - secondo tra le Ducati e settimo complessivamente - che Franco Morbidelli (decimo), voglioso di proseguire sull'onda dell'entusiasmo dopo il successo a Valencia. Domani di nuovo in pista alle ore 10:55 per le prove libere 3. (ITALPRESS). spf/glb/red 20-Nov-20 16:54