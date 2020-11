WiredScore lancia in Italia il rating sulla digitalizzazione degli immobili

WiredScore, il sistema internazionale per la valutazione della connettività digitale degli immobili, ha annunciato oggi l’ingresso sul mercato italiano, raggiungendo così la presenza in dieci mercati internazionali.

Fondata nel 2013 a New York con l’endorsement dell’ex sindaco Bloomberg, la mission di WiredScore è incentivare una maggiore trasparenza in tema di connettività e infrastrutture digitali attraverso il sistema di classificazione WiredScore.

Il rating WiredScore offre ai proprietari e agli sviluppatori immobiliari un punto di riferimento indipendente e affidabile, in grado di assicurare che gli edifici rispettino gli standard di connettività, soddisfacendo le attuali aspettative e assicurando che gli asset immobiliari siano all’avanguardia per stare al passo con le esigenze tecnologiche dei locatari in costante evoluzione.

Gli edifici che ottengono il rating entrano a far parte del registro pubblico di WiredScore, consentendo agli affittuari di effettuare facilmente un’analisi di benchmark degli edifici durante la fase di ricerca degli spazi da destinare ai propri uffici, individuano così rapidamente gli asset dotati di un elevato grado di connettività digitale.

Dopo il successo ottenuto negli Stati Uniti, Regno Unito, Europa e Australia, ora WiredScore fa il suo ingresso nel mercato italiano potendo già contare su di un portafoglio composto da 22 edifici di proprietari all’avanguardia, tra cui Antirion SGR; AXA Investment Managers, Real Assets; Barings Real Estate, Savills IM; CityLife; COIMA; Commerz Real; Covivio; Europa Risorse e Lendlease.

WiredScore certificherà in questa prima fase 22 edifici, tra cui Blue Building, Sesto San Giovanni; Corso Como Place; COIMA HQ; ED.G.E.; Gioia 20; Il Portico; Le 4 Porte; MIND Hub; MIND Office 4.1.1; MIND Office 4.1.2; Monte Rosa 91; Pirelli 35; Rizzoli, San Fedele; Segreen; Viale Cassala 22; Villa Corniola; Villa Quarzo; Villa Onice; Wellio Milan Dante, e altri.