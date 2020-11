La passione per il calcio dà vita alle "Sette sorelle", la casa delle divise storiche

Alcune raccontano leggende, emozioni uniche che, in quanto tali, vanno narrate e ricordate, altre sono state protagoniste di notti magiche italiane. Il 10 di Maradona dell'Argentina, dai classici colori biancocelesti con cui il Pibe de Oro partecipò ai mondiali di Usa 94, la maglia nerazzurra con cui Ronaldo fece il suo esordio a San Siro nel 97, anno in cui l’Inter vinse la Coppa UEFA o il 22 di Kakà al Milan nella stagione 2004-2005. Sono alcune delle divise dei giocatori che hanno scritto pagine di storia indelebili del calcio italiano.

Proprio per tramandare le gesta del fuoriclasse come Totti, Cannavaro, Batistuta e Vieri nasce “Le 7 Sorelle”, , un e-commerce di maglie storiche dei campioni del calcio italiano, rigorosamente originali, che riprende il nome dall’epiteto coniato per Juventus, Inter, Milan, Roma, Fiorentina, Lazio e Parma, le sette squadre che, sul finire degli anni 90 e inizio degli anni 2000 si contendevano lo scudetto. Erano gli anni dei campioni del mondo che militavano in Serie A, anni in cui l'Italia calcistica era invidiata dalle altre nazioni.

Ed oggi, in un momento in cui calcio e streetwear vanno sempre più di pari passo, tanto che alcuni brand della moda si ispirano ai colori, ai materiali e ai tessuti tecnici usati in ambito sportivo, il merchandising calcistico vintage e le maglie storiche dei club hanno acquistato ancora più valore.

“Il progetto nasce nel 1980, negli anni d’Oro di Maradona, Platini, Van Basten” - racconta Armando Vallone, founder di Le 7 Sorelle, collezionista e imprenditore laureato in Management alla Bocconi, CEO di Soccertime e fondatore del portale e-napolistore.it.

“L’idea di creare un e-commerce parte dalla mia fortissima passione per il calcio e per la mia squadra del cuore, il Napoli. A 8 anni ho cominciato a collezionare le maglie dei calciatori, ricordo che con la mia famiglia viaggiavo molto per procurarmi il pezzo mancante per la mia collezione - afferma - raggiungendo circa 4mila capi di squadre italiane ed anche straniere. Quello che ho sempre amato di questa collezione è vedere l’evoluzione dei tessuti ed anche dei loghi, molti dei quali hanno fatto davvero la storia del Calcio italiano, riportandoti indietro nel tempo”.

Sul portale è possibile trovare le maglie degli anni d’Oro del Calcio, dagli anni Ottanta al Duemila, esito di un lungo lavoro di ricerca e un’esperienza nel settore che hanno portato Armando ad entrare in contatto con collezionisti, ex calciatori e negozi di abbigliamento che nel tempo hanno alimentato la sua collezione.

In ogni sezione del sito, infine, oltre ai cimeli di quegli anni sarà possibile scoprire aneddoti, vittorie e storia dei campioni grazie alle dettagliate schede prodotto che riportano oltre alle caratteristiche, dettagli e condizioni del prodotto anche le curiosità ed i top players della stagione in cui quella maglia veniva indossata.