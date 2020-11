Entire Digital, l'editore di notizie.it, diventa Contents.com

​Entire Digital​, ​tech company​ specializzata in ​machine learning ​e data mining​ per individuare pattern e trend, dall’esperienza Notizie.it crea Contents.com, con l’obiettivo di essere ancora più d’impatto nel mercato internazionale. Parlare agli utenti dell’informazione online non è più sufficiente: l’azienda si reinventa e decide di puntare tutto sull’intelligenza artificiale e sulle tecniche di machine learning. Dopo aver testato la sua tecnologia sulle sue​ properties​, l’azienda sceglie con coraggio di fare il suo salto nel mondo tech in un contesto competitivo molto variegato, fornendo i suoi tool in saas per le ​big corporation​ e le piccole e medie imprese.

Contents.com​ è, infatti, una piattaforma integrata di intelligenza artificiale per la ​data analysis​ e la creazione contenuti attraverso l’uso di tecniche di ​machine learning​. La piattaforma è online dal 16 novembre 2020: la tecnologia realizza un ciclo perfetto di interazione tra sistemi di data analysis e machine learning per l’indagine e la predizione di trend. ​Completato il primo ciclo di sviluppo, che ha visto il testing dell’algoritmo sulle properties dell'azienda, il prodotto tecnologico è ora pronto per il roll-out commerciale B2B: la suite integrata Contents.com.

Il coraggio di agire e cambiare in uno dei momenti più delicati dell’economia internazionale: il ​pivot ​delle startup si è sempre rivelato un modo per raggiungere il successo. Forse non tutti sanno che Instagram prima si chiamava Burnb, un app simile a Foursquare basata sulla geolocalizzazione che Twitter sia il frutto di un rebranding da Odeo, una società californiana che proponeva una piattaforma per la creazione e la gestione di podcast o che Uber nasca da due startup fallimentari Scour Inc. e Red Swoosh. O ancora che Airbnb sia nata come Airbed&Breakfast, dall’idea di una ​stanza affittata con un materasso ad aria.

Come spiega un noto imprenditore della Silicon Valley, Steve Blank, la startup non è che un’organizzazione in continua ricerca di un business model ripetibile e per questo motivo deve sapersi adattare ai tempi e alle tendenze senza avere paura di cambiare.

Entire Digital è stata fondata da ​Massimiliano Squillace​, imprenditore seriale di aziende in ambito comunicazione e ​digital​ con alle spalle 4 exit e una ormai consolidata ​expertise internazionale, avendo partecipato alla vendita di OLX a Naspers.

«L'impatto è proprio questo: fare qualcosa di innovativo e poter misurare direttamente l'efficienza delle nuove tecnologie​ - afferma Squillace - ​l'algoritmo è solo l'inizio, è solo la parte del tutto: Contents.com sarà il modo più facile per accedere ai dati e ai trend».