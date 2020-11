La Bce sceglie Sia e Colt per collegarsi alle infrastrutture dell'eurosistema

La Banca Centrale Europea (BCE) ha scelto SIA, in partnership con Colt Technology Services, per il proprio collegamento alle infrastrutture di mercato dell’Eurosistema attraverso un’unica interfaccia di accesso (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway, ESMIG). SIA è una società hi-tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity.

La Banca Centrale Europea ha già iniziato ad utilizzare l’infrastruttura di rete di SIA e Colt per le attività di test con altre principali banche centrali. SIA fornisce, inoltre, una specifica soluzione per la gestione di tutti i messaggi in modo da facilitare l’integrazione del software applicativo della BCE con l’interfaccia unica di accesso ESMIG. L’anno scorso, SIA e Colt si sono aggiudicate una delle due concessioni di durata decennale come Network Service Provider per l’ESMIG, grazie soprattutto all’elevato profilo tecnologico e alla forte presenza internazionale delle due società.

L’Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway rappresenta una componente fondamentale nella realizzazione del progetto di consolidamento di TARGET2 e TARGET2-Securities. Il progetto ESMIG consentirà, infatti, a tutti gli attori del sistema finanziario europeo (Banche Centrali e Commerciali, Depositari Centrali, Automated Clearing House e altri Payment Service Provider) di accedere direttamente tramite l’ESMIG alla piattaforma dell’Eurosistema per il regolamento di pagamenti di importo rilevante TARGET2, al servizio di regolamento dei pagamenti istantanei TIPS, alla piattaforma per il regolamento titoli TARGET2-Securities (T2S), al sistema di gestione delle garanzie dell'Eurosistema ECMS ed eventualmente ad altri nuovi servizi e applicazioni.

“Siamo molto onorati che la Banca Centrale Europea abbia scelto SIA e il nostro partner Colt per l’accesso alle infrastrutture di mercato di rilevanza strategica per tutta l’Eurozona. Questo nuovo straordinario successo internazionale rappresenta un ulteriore riconoscimento dell'assoluta affidabilità, solidità e sicurezza delle infrastrutture e dei servizi tecnologici di SIA che attualmente supportano le iniziative di modernizzazione di circa 20 banche centrali in tutto il mondo”, ha dichiarato Nicola Cordone, Amministratore Delegato di SIA.

"Siamo estremamente lieti di poter collaborare a questo progetto per la BCE, una delle più grandi banche al mondo. Siamo orgogliosi di essere stati scelti, insieme al nostro partner SIA, per la fornitura dei servizi di connessione alla piattaforma ESMIG e di permettere in questo modo alla Banca Centrale Europea di concentrarsi sui propri obiettivi istituzionali piuttosto che sull’infrastruttura. Ciò rappresenta un’ulteriore conferma della reputazione positiva che Colt si è costruita in questi anni, grazie anche numerosi investimenti sia a livello tecnologico sia nelle risorse umane, in Italia e nel mondo” ha commentato Mimmo Zappi, Amministratore Delegato di Colt Italia.