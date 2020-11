Generali userà big data e AI per migliorare le polizze sui beni materiali

Una soluzione all’avanguardia che combina dati satellitari con immagini stradali in un sistema controllato dall'intelligenza artificiale viene messa al servizio delle polizze assicurative sui beni materiali.

Questa innovativa soluzione si chiama Deep Property ed è stata sviluppata grazie alla partnership tra Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) e Ticinum Aerospace, spin-off dell'Università di Pavia, specializzata nell'intelligenza artificiale e nell'elaborazione dei dati geospaziali.

La soluzione si avvale di un approccio automatizzato per estrapolare le caratteristiche degli edifici che sono rilevanti per la determinazione del rischio, come il numero di piani, l'anno di costruzione o i materiali utilizzati. Questa tecnologia sfrutta i Big Data ottenuti dalle tecniche di osservazione spaziale e terrestre allo scopo di ridurre le incertezze nella valutazione del rischio su vasta scala. Integrando Deep Property nei suoi modelli, Generali avrà a disposizione informazioni dettagliate riguardo il portafoglio di beni materiali e potrà assistere i propri clienti nella gestione e mitigazione dei rischi associati alle catastrofi naturali.

Manlio Lostuzzi, CEO di Generali Global Corporate & Commercial, ha dichiarato: "ll processo di sottoscrizione assicurativo ha sempre richiesto una gestione avanzata dei dati, e oggi siamo sul punto di creare una base ancora più scientifica nella gestione delle coperture dei beni materiali dei nostri clienti corporate. Negli ultimi anni GC&C ha investito in maniera decisa nella creazione, nel miglioramento e nell'espansione dei sistemi interni, per rispondere alle mutevoli esigenze di copertura assicurativa. Grazie alla collaborazione con Ticinum Aerospace e alla tecnologia Deep Property, sviluppata congiuntamente, GC&C rafforza ulteriormente la sua capacità di soddisfare le esigenze assicurative dei suoi clienti, garantendo al tempo stesso trasparenza e una gestione più semplice e rapida dei sinistri".

Il CEO di Ticinum Aerospace, responsabile del team di sviluppo di Deep Property, Gianni Cristian Iannelli, ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di questo risultato. Per una start-up come la nostra, è un onore aver attirato l'attenzione di Generali e avere l'opportunità di collaborare con un'azienda così importante. I nostri servizi beneficeranno sicuramente di questa collaborazione, permettendo a Deep Property di acquisire valore sul mercato e rafforzare il ruolo di Ticinum Aerospace come partner affidabile per la gestione di aspetti cruciali come la valutazione del portafoglio. Siamo grati a Generali per la fiducia che ha concesso alla nostra azienda".