Dalla Spagna al Belgio fino all'Australia: i nuovi spazi Bonaldo nel mondo

In un anno decisamente complesso per lo scenario economico, Bonaldo, azienda di riferimento nel settore degli arredi e complementi di design Made in Italy, prosegue il suo intenso percorso di sviluppo del business con ottimismo e forte proiezione al futuro.

Con oltre 80 anni di storia e una produzione 100% nazionale - che va dai tavoli alle sedie, dai divani ai letti, dall’illuminazione ai complementi - l’Azienda ha messo a punto un nuovo tassello nel piano di internazionalizzazione: un percorso che prevede il presidio di mercati strategici e il supporto di un programma digitale in continua evoluzione.

La strategia dell’azienda si fonda su tre pilastri: l’apertura di nuovi punti vendita, la loro diversificazione e un nuovo sito web di respiro internazionale.

Dopo le aperture di Meise, a pochi chilometri da Bruxelles, e di Valencia, Bonaldo prevede per i primi mesi del 2021 l’avvio di un nuovo ‘viaggio’ intercontinentale a Melbourne che segna l’espansione in un’area di importanza commerciale come l’Australia.

Le proposte di arredo firmate Bonaldo non hanno confini: oltre all’Australia e alla Nuova Zelanda sono, infatti, richieste dal Far East agli Stati Uniti, dal Sud America all’Africa fino al Medio Oriente, con un focus non solo sul canale retail ma anche nel contract che si è sviluppato significativamente, in particolare nel segmento degli hotel.

“Lo sviluppo di Bonaldo in ogni continente, che dimostra l’apprezzamento di un pubblico eterogeneo e trasversale, va di pari passo con la volontà di individuare e soddisfare le diverse esigenze abitative dei Paesi esteri”, commenta Alberto Bonaldo, Managing Director dell’azienda. “Per questo abbiamo messo a punto un programma di diversificazione dei punti vendita che vede la nascita dei Bonaldo Showroom, ovvero spazi monomarca come ad esempio quello di Beirut, Shanghai o Valencia (8 nel mondo), i Bonaldo Space, ovvero corner shop all’interno di multimarca come quelli a Montreal o Tokio (20) e i Bonaldo Studio, showroom-office dedicati al contract - come ad esempio il primo a Mosca - che, insieme ai rivenditori autorizzati, costituiscono i 900 punti vendita Bonaldo nel mondo”, conclude Alberto Bonaldo.

Le tre diverse tipologie di spazi retail, che rappresentano la realtà dell’azienda in tutto il mondo, sono accomunati da quella impronta stilistica che rende Bonaldo un importante interprete dell’Italian lifestyle nel mondo e che risponde al cambiamento culturale di una clientela moderna, alla ricerca di sistemi di arredo sempre più raffinati.

Un altro importante tassello nello sviluppo strategico dell’azienda a supporto del business, è il lancio del nuovo sito web di Bonaldo in linea con la strategia digitale #Bonaldokeepon, avviata in fase di lockdown.

Con un approccio fortemente inernazionale e una progrettazone innovativa capace di esaltare le caratteristiche distintive e i valori del brand Bonaldo, il nuovo sito è fruibile in diverse lingue – oltre all’italiano anche in inglese, tedesco, spagnolo, russo e cinese. Un segno tangibile della volontà di avvicinarsi ai partner commerciali e al pubblico finale, con un dialogo sempre più diretto e mirato a rafforzare ulteriormente la presenza del marchio nei vari paesi presidiati.

Fiore all’occhiello del sito è il configuratore web: accessibile dalla sezione Menù e da ogni singolo prodotto, rappresenta uno strumento decisamente funzionale sia per il consumatore finale che per il progettista che hanno la possibilità di raffigurare il prodotto in ogni dettaglio - dalla scelta del materiale alla finitura – personalizzandolo in base al proprio gusto o esigenza.