Coronavirus, scende il rapporto tra positivi e tamponi. Rilevati 36mila nuovi casi

Sono 36.176 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia resi noti oggi secondo il bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 653 morti che portano il totale a 47.870 dall'inizio dell'emergenza. I tamponi effettuati sono stati 250.186, sono 42 in più rispetto a ieri i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati nelle terapie intensive in Italia. Il totale dei posti occupati ammonta oggi a 3.712. I ricoverati con sintomi nelle ultime 24 ore sono 106, rispetto ai 430, per un totale di 33.610. I guariti oggi sono 17.020 per un totale da inizio pandemia di 498.987.