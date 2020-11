Boom in pandemia per il delivery di vitamine e integratori alimentari

Le restrizioni agli spostamenti imposte per contenere la diffusione della pandemia da coronavirus hanno indubbiamente influenzato le modalità d’acquisto degli italiani. L’e-commerce, infatti, in questi ultimi 12 mesi ha registrato volumi di vendita record con un aumento del 15,7%* e una propensione dei consumatori a comprare prodotti online che prima acquistavano nei negozi fisici aumentata del 36,4%* (*dati consorzio Netcomm).

Ma anche entrando nello specifico dei prodotti per la salute e il benessere, come vitamine e integratori alimentari, si trovano dati altrettanto positivi. Secondo un’analisi di IQVIA condivisa da FederSalus gli integratori alimentari acquistati nel canale delle farmacie e parafarmacie online (nel periodo luglio 2019-giugno 2020) hanno registrato un incremento di fatturato del +34,13%, rappresentando la prima categoria di prodotti venduti.

A confermare il trend crescente la startup Vitamina (takevitamina.com), prima piattaforma italiana di personalizzazione e delivery di integratori alimentari, che a tre anni dal debutto conta oltre 10.000 clienti all’attivo, più di 60.000 prodotti venduti e fatturato record che nei primi sei mesi del 2020 è cresciuto del 108% così come i nuovi clienti sono aumentati del 103%.

"Dati in netta crescita che dopo i primi mesi del 2020 si stanno ripetendo anche adesso, sintomo che i consumatori ritengono l’acquisto online di vitamine e integratori non solo comodo e veloce ma anche indispensabile per il loro benessere – commenta Filippo Sala, fondatore di Vitamina insieme a Giovanna Geri e Marco Saccenti – Molti nostri utenti hanno usufruito della consulenza specialistica della chat con la farmacista online con un +80% di richieste. Anche i test online sono andati molto bene, abbiamo notato un incremento del 100% arrivando a un totale di 80.000 test effettuati in questi tre anni. Le vendite di vitamina C e la D3, poi, nei mesi di marzo e aprile, in pieno lockdown, hanno visto aumenti che per la vitamina C hanno toccato anche +62% con oltre 1000 confezioni acquistate. Il nostro cliente tipo è per il 75% donna residente per lo più a Milano, seguita da Roma, Torino, Firenze e Bologna.”