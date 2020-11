VC Hub Italia sale in cattedra e lancia la Venture Academy

VC Hub Italia, l’associazione che riunisce i principali attori dell’innovazione in Italia, lancia la Venture Academy, un percorso formativo rivolto a giovani che vogliono costruirsi una carriera nel settore e ai professionisti e agli investitori che vogliono rafforzare le proprie competenze in materia o quella dei propri collaboratori.

È possibile iscriversi fino al 31 dicembre 2021 inviando un’email a ventureacademy@vchub.it. La Venture Academy è strutturata in un percorso di 10 moduli composti da due lezioni di un’ora, che si svolgeranno ogni mercoledì dalle 12 alle 14, a partire da febbraio 2021.

“L’innovazione avrà un ruolo chiave per aiutare l’Italia a uscire dalla crisi e tornare a crescere, e altrettanto importante sarà il ruolo del Venture Capital, che dell’innovazione rappresenta il motore, dichiara Fausto Boni, Presidente di VC Hub Italia. Ma per innovare servono conoscenza e competenze adeguate, ed è per questo che abbiamo voluto creare questo percorso per formare i professionisti del domani e rafforzare le competenze degli imprenditori e degli investitori”.

Nel corso delle lezioni verranno affrontati i principali aspetti legati al mondo del Venture Capital: dal processo d’investimento alla costituzione di una startup fino alla gestione dei soci e dei partecipanti al fondo; dagli strumenti di fund raising alle diverse tipologie e caratteristiche di investitore alla gestione della exit e alla generazione di un ritorno. Una lezione sarà infine dedicata agli aspetti legali della gestione di un fondo.

Le lezioni saranno tenute dai gestori di fondi di Venture Capital e altri investitori, mentre al termine di ogni lezione sono previsti momenti di dialogo e confronto che coinvolgeranno sia investitori che founder di alcune tra le startup italiane più promettenti.