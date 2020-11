Il noleggio a lungo termine di Flee sceglie Targa Telematics

Targa Telematics ha supportato Aon - primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi, delle risorse umane e nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa- nello sviluppo di Flee, il servizio di noleggio a lungo termine pay per use.

Flee è una soluzione di mobilità innovativa che, grazie al know-how di Targa Telematics e alla sua piattaforma IoT basata su Artificial Intelligence, Machine Learning e Big Data, mira a diventare un riferimento per il settore.

Il servizio si rivolge alle aziende, che possono offrire ai propri dipendenti soluzioni di mobilità personalizzate, con il vantaggio di poter far rientrare nel welfare aziendale il consumo di chilometri.

Flee è fruibile a consumo (pay per use), ovvero l’utente può noleggiare un’auto nuova a lungo termine, usufruendo di una rata flessibile, composta da una quota fissa per il veicolo e una variabile che comprende un pacchetto assicurativo premium, oltre ai servizi di supporto al cliente finale da corrispondersi in base all’utilizzo effettivo del mezzo. Ma è anche una soluzione digital green, potendo scegliere tra modelli Euro 6, o elettrici ed ibridi e comprendere quanto sia ecologica la propria guida, oltre chesicura, contando su un’assistenza per le emergenze attiva h24 e 7 giorni su 7.

Oltre ad abilitare questa tipologia di noleggio la tecnologia di Targa Telematics, consente ai clienti Flee di monitorare puntualmente i propri consumi via app, verificare che il proprio stile di guida sia sicuro – analizzando indicatori come il cornering, le frenate, il superamento dei limiti di velocità e il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza – e ecosostenibile, grazie al monitoraggio di alcuni parametri come ad esempio, nel caso di auto a motore termico, evidenziando le emissioni di C02 e il carburante consumato, nonché la frequenza delle accelerazioni brusche e il tempo trascorso in sosta con il motore acceso.

Le due società stanno lavorando fianco a fianco per co-creare e integrare via via nuove funzionalità e offrire un range di soluzioni di Mobility as a Service (MaaS) che vadano incontro alle nuove esigenze dei consumatori. Alla base di questa collaborazione c’è una comunità di intenti e di visione. Entrambe le aziende credono fortemente nei valori dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico, a beneficio delle persone, delle aziende e dell’ambiente.

“La telematica, l’analisi e la gestione del dato sono cruciali per realizzare soluzioni veramente innovative in grado di rispondere efficacemente alle mutate esigenze dei clienti”, afferma Alberto Falcione, Vice President Sales di Targa Telematics. “Abbiamo messo a disposizione di Aon le nostre competenze, la nostra piattaforma IoT specifica per il settore automotive ed una vasta scelta di moduli software e microservizi, con l’obiettivo di aiutarli a realizzare una soluzione di mobilità inedita. Insieme continueremo l’evoluzione della soluzione di Aon per renderla sempre più avanzata”.