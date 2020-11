Tra sussidi e investimenti forzati l’Italia rischia di non ripartire

«Non serve una nuova Iri, anche se quella del passato diede buoni frutti: ma erano altri tempi. Occorre piuttosto chiamare a raccolta e incentivare gli imprenditori migliori, italiani e stranieri. Il Sud va aiutato anche con politiche di vantaggio ma solo a favore di soggetti che investano sul serio e a lungo termine. L’Europa dovrebbe cambiare una regolamentazione bancaria asimmetrica e controproducente per gli interessi dell’economia reale. E la classe dirigente del futuro va progettata ripensando la formazione in termini interdisciplinari». Queste e molte altre cose ha detto in quest’intervista a Economy Pellegrino Capaldo, economista e banchiere, insigne meridionalista, artefice del progetto Banca di Roma, per decenni considerato il “Cuccia romano”, maestro di giovani colleghi del calibro di Carlo Messina, tuttora al centro di progetti e relazioni di altissimo livello internazionale.

Le politiche di vantaggio fiscale devono essere concrete

Professor Capaldo, nel 2021 l’Italia inizierà a ricevere i fondi della Next Generation Ue. Si porrà dunque il problema di “come” spenderli. In che modo e in che proporzione la soluzione di questo problema transiterà attraverso lo stimolo degli investimenti al Sud?

Credo che bisogna lasciare libertà agli investitori. Non si può forzare la localizzazione degli investimenti poiché potrebbe essere controproducente. Il rischio è noto e l’abbiamo già sperimentato. Certo si può fare qualcosa di più con una misurata moral suasion che tenga conto dei bisogni reali, analizzando e studiando le vere necessità e non puntando solo sui sussidi come forma di aiuto. Ma non andrei oltre.

È sensato predisporre politiche di vantaggio fiscale a favore delle zone del Sud?

Anche qui parliamo di cose già sperimentate con risultati modesti. Una fiscalità di vantaggio è certamente concepibile, ma – secondo me – va limitata a quelle aziende che trasferiscono il loro quartiere generale «al Sud, non a quelle che localizzano solo qualche investimento. Ad un’azienda che si trasferisce al Sud io darei anche altri incentivi. Le politiche di vantaggio fiscale a queste aziende devono essere concrete, solo e se davvero desiderano rafforzare il tessuto produttivo ed economico del Sud, investendo localmente sul territorio.

L’afflusso di tanto denaro ripropone con forza quasi drammatica due esigenze spesso ignorate: la competenza e l’onestà nella gestione delle risorse nell’esclusivo interesse pubblico. Stante l’evidente insufficienza del deterrente ordinamentale, come ottenere una più forte e spontanea adesione a questi elementari doveri civici?

Competenza ed onestà non si impongono per legge. Non sono slogan. Occorrono leggi ben fatte, prive di scappatoie e poi occorre applicarle con serietà e, quando occorre, con la dovuta severità. Prima di tutto però è necessario individuare figure preparate e competenti che gestiscano l’afflusso degli aiuti tenendo bene a mente le ricadute occupazionali e il rafforzamento del potere d’acquisto. Queste sono le chiavi per incidere davvero. Se non si favoriscono gli investimenti industriali, e la conseguente creazione di posti di lavoro, dubito che avremo risultati tangibili nel rilancio della nostra economia. Bisogna supportare e favorire i buoni imprenditori.

L’ingentissima quantità di risorse pubbliche, ancorché europee, previste in arrivo, rafforza l’idea che ormai soltanto lo Stato possa intervenire a rilanciare le sorti dell’economia nazionale. Qual è oggi a suo avviso il mix ideale e della natura pubblicistica e privatistica nel sistema Italia? E in particolare ha senso guardare alla Cdp come a nuova Iri?

Io credo non ci sia bisogno di una nuova Iri. Quella che abbiamo avuto ha dato buona prova nonostante le tante, e a volte inutili, discussioni. Ma erano altri tempi! Oggi c’è bisogno di altro. Chiamiamo a raccolta i nostri imprenditori migliori, mi creda sono tanti… Se occorre incoraggiamo anche gli imprenditori stranieri a venire da noi. Detto ciò mi pare sia stato fatto un buon lavoro nella fase di emissione delle garanzie a supporto delle imprese italiane per superare la crisi pandemica. Qui ad esempio il ruolo attuale di Sace è stato molto strategico ed utile. Bisogna continuare su questa strada di sinergia fra pubblico e privato.

Da banchiere, cosa pensa della fusione Intesa Ubi Banca, gestita da un suo ex allievo, l’amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina?

È un’ottima operazione che Carlo Messina non poteva condurre meglio. Nei mesi scorsi ho auspicato andasse in porto la fusione con Ubi poiché ero certo che avrebbe apportato vantaggi non solo a Intesa San Paolo ma, mi lasci dire, all’intero nostro sistema bancario. Intesa è una grande banca e sono certo che rafforzerà sempre di più il legame con il territorio e le aziende. Piuttosto mi piace osservare che Carlo Messina ha dimostrato, nella circostanza, anche insospettabili doti politiche. A lui vanno i miei sinceri complimenti per il suo ottimo operato.

La regolamentazione europea sulle banche e in particolare sui rapporti tra patrimonio di vigilanza, impieghi e sofferenze, non è mai stata così severa, restando invece lassista rispetto all’esposizione in derivanti. Quest’atteggiamento non è contrario alle più logiche regole del buon senso e della produttività?

Ha ragione, serve più coerenza. Uno degli aspetti negativi di queste regolamentazioni risiede nel controsenso da lei correttamente indicato. Un controsenso che a lungo andare altera la trasmissione della politica monetaria all’economia reale.

Nella sua carriera lei si è spesso occupato di welfare e terzo settore. Proprio sul welfare, qual è la sua idea, pensa vada bene o debba essere in qualche modo cambiato?

Il Welfare italiano presenta numerosi punti deboli. Non c’è dubbio che bisogna riformarlo in profondità. Il che non è cosa facile. La verità è che occorrerebbe introdurre un sistema radicalmente diverso dall’attuale. E ciò è impossibile per varie e intuibili ragioni. Sicché non resta che lavorare dal di dentro facendo quello che è possibile fare senza turbare i grandi e piccoli interessi costituiti che chiedono di essere rispettati. Occorre comunque ripensarlo al più presto poiché con gli attuali indici di occupazione e con le nuove modalità di lavoro la progettualità va rimodulata ed aggiornata.

In un’ottica decennale e non immediata, quali correttivi vanno apportati all’ordinamento per ripensare la formazione delle classi dirigenti del nostro Paese, palesemente appannate per identità e qualità?

Secondo me occorre fare più formazione. L’imprenditorialità, certo, non si studia sui libri ma può essere in vario modo stimolata. Occorre moltiplicare i luoghi di formazione e di discussione. Bisogna investire nella formazione dei giovani. Noi stiamo facendo qualcosa per loro rafforzando le competenze ed aumentando i livelli di conoscenza e di istruzione. Per affrontare le grandi sfide e risolvere i problemi della comunità occorre essere preparati. Molto.

In questo quadro come si inserisce l’iniziativa da lei appena promossa, la “Scuola di politica Vivere nella Comunità”?

C’è coerenza e c’è un filo che lega quello che abbiamo fin qui fatto. La scuola vuole abituare a discutere in termini interdisciplinari. Cosa che per tanti motivi non avviene nelle nostre Università. La scuola desidera soprattutto aiutare i giovani ad acquistare consapevolezza dei problemi che hanno di fronte e a trovare la migliore soluzione nel rispetto degli altri e delle loro opinioni. Abbiamo avuto un’adesione straordinaria da parte sia delle società partecipate dello Stato sia dalle aziende nazionali ed internazionali anche perché, oltre al percorso formativo, abbiamo pensato ad un luogo dove discutere e dibattere di temi e di risoluzioni che riguardano tutto il Paese, in una profonda sinergia fra pubblico e privato. Questa è l’idea a cui abbiamo pensato dall’inizio insieme a Marcello Presicci, segretario generale della Scuola. Un progetto di alta formazione al servizio del Paese, con l’ottica di rafforzare le competenze delle future classi dirigenti.