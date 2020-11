Sesa acquisisce Pragma progetti e Pragma solution, abilitatori di tecnologie Erp

Il Gruppo Sesa, operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione - tramite Var Group - di Pragma Progetti e Pragma Solution. L’esecuzione dell’operazione è prevista entro il 30 novembre 2020.

Grazie a questa operazione il Gruppo Sesa rafforza il proprio posizionamento quale player di riferimento nell’offerta di ERP & Vertical Solutions per la media impresa italiana con un perimetro di ricavi atteso annuale in tale segmento di circa Euro 140 milioni, supportando oltre 5.000 clienti sul territorio nazionale in una fase cruciale nella trasformazione digitale dei distretti del Made in Italy.

Pragma Progetti è attiva nell’offerta di soluzioni di ERP gestionali e digital services con un portafoglio clienti di circa 200 imprese appartenenti ai settori SME ed Enterprise.

Pragma Solution è focalizzata nell’offerta di servizi di consulenza ed abilitazione di soluzioni software Panthera ERP, applicazione proprietaria del Gruppo Sesa. L’ERP Panthera è stato acquisito nel marzo 2018 da Var Group, attraverso la controllata Sirio Informatica e Sistemi di Milano, attiva nell’offerta di Software ERP gestionale per il settore manifatturiero, con focus su alcuni dei principali distretti del Made in Italy (Food, Furniture, Logistics, Mechanics, Paper) ed un giro di affari annuale di circa Euro 25 milioni.

Pragma Progetti e Pragma Solution con un team specializzato di 50 persone, sviluppano ricavi annuali previsti al 31 dicembre 2020 per complessivi circa Euro 7 milioni, in crescita rispetto al precedente esercizio, con un Ebitda di circa Euro 1 milione, un utile netto pari a circa Euro 0,5 milioni ed una Posizione Finanziaria Netta attesa a break even alla data del closing.

L’acquisizione sarà realizzata sulla base di un prezzo coerente con i parametri EV/Ebitda di riferimento generalmente applicati dal Gruppo Sesa (4,75x Ebitda medio normalizzato) nelle operazioni di M&A. Il prezzo verrà liquidato in parte al closing ed in parte nei successivi 24/48 mesi, verificata la continuità gestionale e lo sviluppo del business. La struttura dell’operazione è volta alla valorizzazione del capitale umano tramite il coinvolgimento nel lungo termine dei soci fondatori che manterranno quote di partecipazione in Pragma Progetti e continueranno a gestire quest’ultima società sulla base di obiettivi condivisi di crescita sostenibile, allineamento dei vettori di interesse e generazione di valore di lungo termine, fattori che contraddistinguono da sempre la strategia industriale del Gruppo Sesa.

“Grazie all’integrazione delle risorse umane e delle competenze di Pragma Progetti e Pragma Solution, rafforziamo la nostra offerta di soluzioni gestionali ERP e digital services a favore della media impresa italiana, con focus sul territorio dell’Italia nord occidentale. Var Group consolida il ruolo di operatore di riferimento sul mercato italiano enterprise nel settore delle soluzioni gestionali per il comparto manifatturiero, in una fase cruciale dello sviluppo tecnologico delle imprese caratterizzata dalla necessità di accelerare il percorso di trasformazione digitale”, ha dichiarato Francesca Moriani, Amministratore Delegato di Var Group.

Siamo lieti di entrare a far parte del Gruppo Sesa e dell’organizzazione di Var Group che ci consentirà di valorizzare il capitale umano ed accelerare il nostro percorso di crescita, sviluppando sinergie commerciali e condividendo il piano di sviluppo industriale con Var Group nel lungo termine anche a beneficio dei nostri clienti”, hanno dichiarato Bruno Boggio e Claudio Lodola, fondatori di Pragma Progetti e Pragma Solution.

“In una fase di accelerazione della trasformazione digitale, il Gruppo Sesa prosegue la strategia di investimento in competenze ed innovazione, arricchendo il proprio capitale umano di risorse specializzate con focus sul segmento della media impresa italiana caratterizzato dalla crescita di investimenti in innovazione. A partire dal febbraio 2020 il Gruppo Sesa ha realizzato 13 operazioni di acquisizione di controllo societario con ricavi addizionali annuali per circa Euro 110 milioni, 800 nuove risorse umane ed un ebitda margin medio atteso superiore al 10%. L’accelerazione nel ricorso alla crescita esterna, attraverso progetti industriali di lungo termine, contribuirà allo sviluppo sostenibile delle performance del Gruppo sia nel corrente esercizio che in quelli successivi”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.