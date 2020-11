Coronavirus, 32.191 nuovi contagi con oltre 208mila tamponi. Ma è un'ecatombe: 731 morti

Sono 32.191 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi secondo il bollettino reso noto dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 731 morti che portano il totale a 46.464 dall'inizio dell'emergenza. I ricoveri in terapia intensiva sono aumentati di 120 unità, quelli nei reparti ordinari sono 538 in più. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 208.458 tamponi. A proposito degli ultimi dati, il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, durante la conferenza stampa sull'analisi della situazione epidemiologica, ha spiegato che "c'è una sorta di stabilizzazione nel numero di test positivi, forse una leggera diminuzione".