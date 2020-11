Al via il nuovo studio legale Mondini Bonora Ginevra

Nasce una nuova sigla nel settore della consulenza legale in materia di diritto industriale e diritto d’impresa. I soci degli Studi Mondini Rusconi, Bonora e Associati e Rapisardi e Ginevrahanno sottoscritto un accordo che porta alla costituzione di Mondini Bonora Ginevra, realtà di 45 avvocati, tra le più importanti in Italia nel settore del diritto industriale, del diritto bancario e finanziario e del diritto d’impresa.

Mondini Bonora Ginevra, che opererà in una prima fase attraverso le tre sedi storiche milanesi, valorizza e integra le competenze che i singoli Studi hanno sviluppato negli anni di attività.

Nasce così un nuovo Team IP di oltre quindici professionisti provenienti da Mondini Rusconi e Rapisardi e Ginevra, che, grazie anche alle sinergie tra i due studi, si prefigge di essere uno dei punti di riferimento in Italia nel settore della proprietà intellettuale, di fondamentale importanza per una economia sempre più fondata sulla innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Il Team Corporate & Banking di Bonora e Associati si unisce al Team Corporate & Litigation di Mondini Rusconi, per ampliare la gamma dei servizi di consulenza offerti. Il nuovo dipartimento Corporate & Banking del nuovo Studio conta oltre quindici professionisti e si propone di consolidare la clientela mid-size company in Italia e all’estero, nonché estendere i propri orizzonti con collaborazioni con studi legali e società di consulenza straniere.

Le competenze nei settori del diritto del lavoro, della compliance e della privacy completeranno la capacità di assistenza prestata alla clientela.

Infine, il Team Food, Health & Nutrition, coordinato dall’Avv. Giorgio Rusconi e il Team Energy & Utilities coordinato dall’Avv. Luigi Giuri intendono continuare a consolidare le proprie attività di nicchia nell’ambito di una struttura più moderna e organizzata, capace di affrontare e vincere le sfide di un mercato sempre più competitivo.

“Il driver di questa operazione è di puntare sempre più sulla specializzazione dei dipartimenti, sulla digitalizzazione dei processi e sull’innovazione dei servizi con l’ausilio delle più avanzate tecnologie, con lo scopo di dotarsi di un’organizzazione altamente efficiente in grado di, da una parte, mantenere la qualità del prodotto giuridico espressa nel corso dei pregressi decenni di attività e, dall’altra, di soddisfare in modo più completo le esigenze della clientela”, dichiara Claudio Bonora. “Questa soluzione permette di valorizzare le singole competenze, le relazioni che ciascuno Studio ha saputo crearsi negli anni, ponendosi come interlocutore qualificato per le imprese, soprattutto in un momento nel quale la dimensione dell’attività d’impresa è sempre più rilevante”, aggiungono Giorgio Mondini e Carlo Ginevra.

Mondini Bonora Ginevra vede come soci gli avvocati Giacomo Bonelli, Claudio Bonora, Chiara Bonora, Aldo Feliciani, Fabio Ghiretti, Carlo Ginevra, Daniele Giombini, Luigi Giuri, Giorgio Mondini, Paolo Flavio Mondini, Silvia Mondini, Francesco Rusconi, Giorgio Rusconi e Luca Tiberi.

La governance è demandata al Comitato di Gestione formato dagli avvocati Claudio Bonora, Carlo Ginevra e Paolo Flavio Mondini, nonché al Consiglio di Sorveglianza formato dagli avvocati Luigi Giuri, Giorgio Mondini e Giorgio Rusconi.

MONDINI RUSCONI

Fondato nel 1969 da Giorgio Mondini e da Giuseppe Rusconi, lo Studio offre da cinquant’anni alla clientela un ampio ventaglio di servizi ed esperienza, in particolare nel settore della proprietà intellettuale, del diritto d’impresa e del contenzioso. Negli ultimi dieci anni, lo Studio è cresciuto anche nel settore life sciencessviluppando un avviato dipartimento di food, health & nutrition law.

BONORA E ASSOCIATI

Lo Studio Legale Bonora e Associati è un’associazione professionale indipendente, costituita nel 2000. Opera principalmente nei settori commerciale e societario, bancario e finanziario, dei servizi di pagamento e fallimentare, così come in quelli dei servizi pubblici e dell’energia. Si occupa inoltre in modo continuativo di questioni di diritto del lavoro e di tutela dei dati personali, di contenzioso, anche arbitrale, e di ADR.

RAPISARDI E GINEVRA

Rapisardi e Ginevra è uno studio legale boutique altamente specializzato, attivo da più di cinquant’anni. Lo Studio vanta una non comune esperienza in materia di brevetti, marchi, concorrenza sleale, tutela di informazioni riservate, antitrust, pratiche commerciali scorrette e in relazione alla gestione e alla soluzione degli aspetti legali connessi a iniziative pubblicitarie e di marketing.