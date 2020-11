"Nocciola", così le voci rubate al giornalismo si fanno strada in rete

Giornalista economico-finanziario dalla penna graffiante, ma anche commentatore di calcio capace di darsi all'ippica per passione, Alberto "Caramella" Foà è, di mestiere ("di lavoro -scherza- faccio tutte quelle cose che sono sempre meglio di lavorare"), soprattutto autore e paroliere di moltissime canzoni, alcune famose altre ai più sconosciute.

Ha scritto testi per altri 40 anni, poi quest'estate si è addirittura inventato interprete con la suadente "Nocciola", brano composto insieme al Maestro Massimo Germini, grande musicista e da vent'anni chitarra-orchestra del Professor Vecchioni.

"In realtà - racconta Foà - se non mi sono mai sognato di cantare prima, magari quando i dischi avevano la forma dei dischi e soprattutto si vendevano ancora, un motivo ci sarà pur stato. E quando me l'hanno proposto ho risposto che sarebbe stata una cosa senza senso. E proprio perché senza senso e senza un fine, l'avrei fatta con tutto l'entusiasmo del mondo. E poi sentivo e sento questo brano così mio, anche se le canzoni sono prima di tutto di chi le ascolta, che me la sono tenuta per me".

Sorpresa delle sorprese, "Nocciola", pur lontanissima (anzi, forse proprio per questo) dai suoni e dai linguaggi cosiddetti moderni e contemporanei, va riscuotendo un notevole successo di pubblico e critica e l'etichetta (Engine Records) ha proposto a Foà un intero album e lui in questi giorni è in studio per realizzarlo (si intitolerà "Basta unire i puntini" e il singolo che dà il nome al tutto dovrebbe uscire l'11 dicembre) proprio insieme a Germini, a Lele Battista (altro straordinario professionista) e a diversi "ospiti" a sorpresa, che lo stesso Alberto ha scelto senza guardare al grado di fama e popolarità ma per la voglia di condividere, mettersi in gioco e, spiega- divertirsi.

Per "Nocciola" è stato anche girato un video, in omaggio alla bellezza, a Fermo e al Fermano, tanto che nella clip, per la prima volta in assoluto per un filmato musicale, compaiono addirittura il Rubens e la Sala del Mappamondo, oltre allo splendido Teatro dell'Aquila, raccolto e maestoso al tempo stesso. Merito del Comune di Fermo e del Sindaco Paolo Calcinaro che hanno concesso ed aperto la città a troupe e interpreti e a titolo interamente gratuito e a una serie di sponsor che ha contribuito a tutte le spese di produzione e logistica.

"Nocciola" è stata la prima volta in una clip anche per la giovane attrice Elisa Marras, di origine metà sarda e metà russa ma residente in Piemonte e di stanza in Lombardia. Bella e sensuale, diretta da un'altra Elisa, quell'Alloro a sua volta alla prima esperienza di regia dopo le tante da attrice, che oltretutto ha girato con il drone e un telefonino, senza ricorrere alle tradizionali telecamere.

Una piccola "chicca" che dimostra come, con ingegno e applicazione, si possano fare musica e comunicazione senza avere a disposizioni budget da multinazionale o da major.