Il Gruppo Celli completa l'installazione di T&J Installations Ltd

Il Gruppo Celli, leader globale nel settore degli impianti e accessori per la spillatura di bevande, comunica di aver completato – attraverso la controllata inglese Celli International – l’acquisizione del 100% del capitale di T&J Installations Ltd. A marzo era stato acquisito il 30% del capitale dell’azienda, leader in Inghilterra nei servizi di assistenza tecnica per impianti di spillatura di bevande, con la possibilità di una call option per il restante 70%, opzione che viene ora esercitata.

Questa operazione rafforza la posizione del Gruppo Celli, già presente in UK con 3 stabilimenti produttivi, nel mercato dei servizi e completa lo sviluppo di un centro di eccellenza e innovazione per il Field Service, offrendo anche oltremanica le innovative soluzioni di assistenza tecnica già sviluppate in molti altri paesi e consolidando la posizione competitiva del Gruppo nel primo mercato al mondo per consumi di birra alla spina e numero di impianti installati.

L’azienda inglese sarà inserita all’interno della business unit Asset Management, che il Gruppo ha di recente costituito nel Regno Unito, con un piano di integrazione che prevede la digitalizzazione e l’efficientamento di tutti i processi aziendali, il mantenimento delle risorse chiave e un programma di sviluppo commerciale volto a raddoppiare il fatturato della divisione nei prossimi anni.

Nigel Farrar, Amministratore Delegato di Celli Group UK ha commentato: "Attraverso il completamento dell’acquisizione di T&J, il Gruppo Celli ha ancora una volta dimostrato di credere nel mercato UK. Con i servizi di Asset Management saremo in grado di offrire ai nostri clienti la più ampia offerta di soluzioni nel dispensing equipment".

“Con la finalizzazzione di questa operazione, ci focalizzeremo sull’integrazione e la digitalizzazione dei processi di Field Service – afferma Adalberto Pizzi, Direttore della Divisione Asset Management del Gruppo Celli. Saremo in grado quindi di portare sul mercato UK soluzioni innovative nella gestione degli impianti dei nostri clienti, garantendo una riduzione dei costi di gestione e il pieno controllo dei livelli di servizio.”