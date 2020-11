Come digitalizzare la ristorazione e vivere felici

Enrico Pandian, esperto di startup e di business ed imprenditore, è sempre pronto a nuove sfide: nell’arco della sua carriera ha fondato circa 18 imprese tra cui PrezziPazzi.it, Supermercato24 e FrescoFrigo, di cui è fondatore e presidente. Quest’ultima società, fondata nel 2018, è nata per creare un nuovo mercato per il mondo della ristorazione, a metà tra l’evoluzione delle vending machine e la food delivery.

«Il must have - ci spiega - è senza dubbio la relazione con il consumatore che doveva essere costruita anche digitalmente già prima dell'emergenza; in molti non lo hanno fatto e adesso stanno rincorrendo. I Retailers si sono improvvisamente resi conto che non basta più avere la serranda dei negozi aperta ma che è necessario avere una presenza digitale forte. La chiave sta nel capire come sfruttare la posizione conquistata sul canale fisico per primeggiare anche nel digitale».

Quali modelli di ibrido digitale immagina in un Paese dove il food e ristorazione sono asset al pari di mare e arte? Un’investimento mirato ora potrebbe aprire all’internazionalizzazione domani? «Immagino un ibrido esperienziale - aggiunge Pandian - . I pilastri del nostro Paese, come food turismo ed arte, sono fatti di esperienze. Un’esperienza deve essere vissuta; in prima persona o online, attraverso i mezzi elettronici. Mi aspetto quindi una transizione verso quei modelli digitali in grado di garantire un'esperienza al consumatore».

Pandian ha parlato dei punti di partenza e di svolta più importanti del suo percorso imprenditoriale e della sua storia di successo, fatta di evoluzione e rivoluzione del business grazie al digital, durante i GoDaddy Talks. Si tratta di conversazioni in diretta in cui Gianluca Stamerra (Regional Director per Italia, Francia e Spagna di GoDaddy) si confronta con imprenditori di successo che hanno sfruttato il “digital” per trovare il proprio punto di svolta, aprire un business e portarlo al successo. Obiettivo: mostrare agli imprenditori italiani come il digital abbia permesso ad un’idea di trasformarsi in un’impresa. Ogni talk si sviluppa infatti attorno ad alcuni momenti topici della vita imprenditoriale dell’ospite, per “fare il punto” su esperienze di business con un forte valore ispirazionale per PMI e professionisti che intendono investire nel digitale e rafforzare la propria presenza online.