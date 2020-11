Quel silenzio inquietante sui fondi Ue che trascura (tra l’altro) turismo e digitale

Il silenzio del governo italiano sulle attività preparatorie in corso per ottenere i finanziamenti previsti dal Fondo Nuova Generazione è insieme esemplare e inquietante.

È esemplare perché nella sua italica ambiguità lascia intendere ogni genere di cose: che sono in corso complessi negoziati con gli uffici della Comunità Europea e non ne sappiamo ancora il risultato, oppure che, in qualche palazzo romano, un esercito di esperti è al lavoro alacremente per classificare, organizzare, valutare un numero enorme di progetti di vario interesse e qualità dalle più disparate provenienze per presentarli come parte di un progetto organico di profonda riforma del Paese.

Queste attività di altissima specializzazione devono ovviamente essere tenute riservate casomai la Cina fosse interessata a copiarci per carpirne alla fine un consistente vantaggio competitivo. Potrebbe anche essere però che niente di tutto questo sia in corso e che si aspetti come al solito l’ultimo momento per presentare documenti affrettati che richiederanno nuove e sempre più complesse discussioni a livello europeo.

Sulle intenzioni di impiego dei fondi Ue dai ministeri non filtra nessuna indiscrezione

La cosa più sorprendente è che i principali ministeri interessati al disegno della nuova Italia tacciano per quello che riguarda la parte di loro competenza, come se fosse necessario un parere preventivo dei gruppi parlamentari o di qualche altro misterioso organismo. Ovviamente è sottinteso, ma chiaramente percepibile, l’appello al Parlamento, ed è giusto che un piano di riforme di questa portata debba ottenere l’approvazione finale dei rappresentanti del popolo italiano. Questo non è contestabile, ma purtroppo sappiamo già che assisteremo alla solita presentazione di migliaia di articoli, emendamenti e codicilli per ottenere microscopici vantaggi a favore dei clienti dei rappresentanti del popolo.

In italia il wi-fi funziona a macchia di leopardo: la priorità dovrebbe essere la digitalizzazione

Paradossalmente, in questo caso è veramente importante l’informazione dei cittadini e non soltanto quella dei loro rappresentanti, perché il vero profondo cambiamento del Paese non è frutto soltanto delle decisioni prese dalle amministrazioni, ma anche dalla miriade di microdecisioni prese da ciascuno di noi nella vita quotidiana e che favoriranno le riforme programmate se orientate nella stessa direzione. Soltanto a titolo esemplificativo credo sarebbe interessante conoscere che cosa intende fare il Ministero dei Beni Culturali per ripresentare in un nuovo contesto e con nuovi obiettivi il nostro immenso patrimonio di monumenti e opere d’arte, fondamentale per lo sviluppo del turismo, una delle principali componenti del Pil e una delle fonti principali di entrata per lo Stato ora e in futuro. Ma non solo per questo. Pensiamo soltanto a cosa potrebbe significare uno sguardo e una strategia unitaria per promuovere lo sviluppo dei borghi storici, delle rocche e dei castelli, presenti a centinaia sul nostro territorio nazionale e finora considerati ad uno ad uno come obiettivi di faticose passeggiate sotto il sole, per uno sguardo panoramico e per sentire una guida litaneggiare di quando è stato costruito e da chi. Questi luoghi di autentica eccellenza e grande potenzialità potrebbero essere restaurati e collegati in una rete a livello nazionale con trasporti elettrici rapidi e silenziosi e trasformati in luoghi destinati a eventi culturali attivamente inseriti nella vita sociale del territorio che li circonda. Tutta l’Italia potrebbe diventare il luogo elettivo per la celebrazione della bellezza, della poesia, del teatro, della musica, di tutto ciò che rende l’uomo protagonista della sua storia. L’Italia, un altare disteso nel Mediterraneo sul quale si conservano e si valorizzano le orme del progresso dell’umanità. Le stesse idee potrebbero essere applicate al circuito nazionale degli innumerevoli meravigliosi teatri di cui Italia è dotata, spesso sconosciuti e che andrebbero in gran parte rinnovati, ristrutturati e dotati di impianti digitali avanzatissimi: e si potrebbe continuare con altre idee, magari più creative di quelle qui improvvisate, per suggerire a chi dovrà occuparsene di non dedicarsi solo alla gastronomia, o di occuparsene inserendola in un grande circuito dell’ospitalità, del quale fa parte il godimento delle attività culturali e artistiche .

Il tema più importante per il rinnovamento del Paese è la digitalizzazione. Tutti noi vorremmo sapere dal Ministero per lo sviluppo economico che cosa intende fare per l’aggiornamento o il rifacimento integrato di tutte le infrastrutture di comunicazione presenti sul territorio. Come è possibile parlare di digitalizzazione di tutte le attività economiche e ministrative in un paese nel quale il wi-fi funziona a macchia di leopardo e con continue interruzioni. Il problema più importante, dalla cui soluzione dipende la realizzazione di tutto il progetto di informatizzazione, è quello dell’uso integrato di tutte le reti disponibili per raggiungere tutti i punti del territorio fornendo la possibilità di telecomunicazione ad altissima velocità. Tutti i punti del territorio, senza eccezioni. Non vedo perché in un momento in cui l’Europa per la prima volta sta mostrando sensibilità e lungimiranza, anticipa somme di denaro enormi per gli investimenti essenziali allo sviluppo di un’economia moderna, noi si debba continuare a far condizionare lo sviluppo delle reti dalle previsioni di traffico generato per proteggere il conto economico di Telecom, azienda che non si è certo coperta di gloria in fatto di servizi di telecomunicazione al paese. Per convincersene basta guardare cosa ha fatto Telefonica in Spagna mentre noi facevamo a braccio di ferro tra Telecom e Open Fiber. Credo che sia venuto il momento di fare sul serio e siamo tutti in attesa che un autorevole interlocutore ci dica in quale direzione dobbiamo muoverci per non trovarci sfasati rispetto al punto di arrivo auspicato.