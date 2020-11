La filantropia attiva della contessa Thun

Alla fine della guerra nella cantine di un antico castello altoatesino una giovane donna discendente da una nobile famiglia economicamente provata dalle vicissitudine della storia cominciò a dare forma alla sua creatività con l’idea di generare risorse per la famiglia che aveva appena creato sposando il conte Thun. L’argilla era la materia del suo laboratorio, ma l’impulso alla creatività venne principalmente dai suoi due bambini, che la contessa Lene le notti, prima discendere nel suo laboratorio, osservava dormire. Due piccoli angeli paffuti e radiosi che Lene trasformò in statuette di ceramica divenute famose in tutto il mondo. La Thun ha conservato quello spirito di famiglia e di condivisione della creatività che nel tempo si è manifestato al massimo non tanto e non solo nella attività di “fabbrica” ma nell’intensa e proliferante rete di innovazioni creata dai due “angioletti” Matteo e Peter, che hanno ereditato il potenziale creativo dei genitori. Matteo è uno degli architetti più famosi ed innovativi del nostro tempo ed è il pioniere dell’architettura green. Ecò, non ego, é il suo motto. Peter ha messo in opera lo spirito imprenditoriale del padre e la generosità della madre e ha creato una rete di istituzioni che formano oggi la costellazione della Thun, non solo fabbrica di oggetti di ceramica, ma Fondazione, laboratorio di idee a flusso continuo, luogo di ritrovo e di condivisione per i numerosi visitatori e ispiratore di un’iniziativa straordinaria nell’ambito della Filantropia attiva: la creazione di laboratori di ceramica negli ospedali e nelle cliniche per la cura dei bambini affetti da malattie molto gravi. Una rete di attività che coinvolgono il personale e soprattutto i genitori dei bambini stessi, i quali plasmando la materia generano flussi di speranza, di armonia, di vitalità espressiva. Attraverso Peter la Thun non solo si è elevata al rango di una grande impresa globale con partner i eccellenza internazionale tra i quali la Disney, ma ha assicurato attraverso la trasmissione generazionale un processo di innovazione radicato nei valori della famiglia e della tradizione che attraverso il figlio Simon non cessa di crescere e di progettare.