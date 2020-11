Stefano Pioli positivo al coronavirus, è asintomatico

MILANO (ITALPRESS) - Un nuovo caso di coronavirus al Milan: positivo Stefano Pioli. Lo comunica in una nota la società rossonera, precisando che il tecnico "è risultato positivo ad un tampone rapido effettuato questa mattina. Informate le autorità sanitarie competenti, Pioli, che non presenta sintomi, è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi". Annullato intanto l'allenamento previsto per oggi con la ripresa dei lavori, "previo il monitoraggio previsto dal protocollo federale", fissata per lunedì pomeriggio in vista della sfida contro il Napoli di domenica 22 al San Paolo. (ITALPRESS). glb/gm/red 14-Nov-20 11:38