Immuni, parte campagna di sensibilizzazione nei punti vendita della Gdo

ROMA (ITALPRESS) - Firmato un protocollo di intesa tra ministero della Salute, ANCC-Coop, ANCD-Conad e Federdistribuzione per promuovere - nella settimana dal 16 al 22 novembre - una campagna di sensibilizzazione sull'utilizzo dell'App Immuni nei punti vendita e nelle comunicazioni ai clienti. "In questi mesi abbiamo imparato che i comportamenti individuali sono fondamentali per fermare la corsa del virus - afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza -. Alle tre regole che sono ormai parte della nostra quotidianita` - il lavaggio delle mani, l'utilizzo costante della mascherina e il distanziamento fisico per evitare assembramenti - dobbiamo aggiungerne sempre una quarta: l'utilizzo dell'App Immuni per proteggerci e proteggere gli altri. Sono certo che grazie al contributo di ANCC-Coop, ANCD-Conad e Federdistribuzione, che ringrazio per aver condiviso con noi questa iniziativa, sempre piu` persone sceglieranno di dotarsi di questo strategico ausilio tecnologico per limitare i rischi di contagio". "Sono gia` tanti i focolai che Immuni ha bloccato in questi mesi, ma con una diffusione ancora piu` capillare faremo davvero la differenza tutti insieme - prosegue Speranza -. Infine, vorrei cogliere questa occasione per ringraziare tutte le lavoratrici e i lavoratori dei nostri supermercati e punti vendita, che dall'inizio della pandemia, tutti i giorni, hanno garantito un servizio essenziale". (ITALPRESS). fsc/com 14-Nov-20 11:20