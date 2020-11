Vanno bene gli incentivi,ma che creino valore

La Presidenza tedesca del Consiglio UE martedì scorso ha raggiunto un accordo politico con i negoziatori del Parlamento europeo al fine di garantire l'approvazione del bilancio comunitario a lungo termine.

L'accordo completa il pacchetto finanziario di 1.824 miliardi di euro negoziato dai leader UE a luglio, volto a supportare l’Unione Europea nell’affrontare la crisi causata dalla pandemia e rilanciare l’economia attraverso investimenti mirati.

Stiamo parlando di un budget estremamente rilevante, pari a 1.824 miliardi di euro composto dal nuovo Multiannual Financial Framework (MFF), 1.074 miliardi di euro, rafforzato da Next Generation EU, 750 miliardi di euro, che consentirà all'Unione Europea di realizzare i suoi obiettivi a lungo termine e che sarà una risorsa essenziale per il rilancio e la ripresa.

La Commissione Europea, forte del suo elevato rating creditizio, contrarrà sui mercati finanziari prestiti per 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi di euro saranno concessi sotto forma di contributi a fondo perduto agli Stati membri mentre i restanti 360 miliardi di euro sotto forma di prestiti.

Per l’Italia è un’opportunità unica,anche perché al nostro Paese è stata destinata una dotazione finanziaria che ammonta a circa il 27% dei 750 miliardi di euro del Next Generation EU. Questo è stato sicuramente un importante risultato conseguito dal Governo, basti pensare che il secondo Paese per risorse attribuite è la Spagna con il 22% ma il terzo è la Polonia con il 10%, mentre tutti gli altri paesi hanno percentuali inferiori al 10%, fino all’1% che sarà destinato a paesi come l’Olanda, il Belgio, la Svezia, l’Austria, mentre la stessa Germania riceverà il 4%. Per beneficiare dei fondi messi a disposizione, l’Italia, come tutti gli altri Paesi, deve presentare alla Commissione Europea un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) adeguato e credibile che deve prevedere obiettivi, tappe fondamentali e costi stimati. I piani dovrebbero affrontare le sfide e le priorità individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo e contribuire a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica e sociale degli Stati membri. Almeno il 37% della dotazione del piano dovrebbe sostenere la transizione verde e almeno il 20% la trasformazione digitale e, in ogni caso, premiare di più chi più investe in innovazione sostenibile, digitalizzazione, ricerca, sviluppo, infrastrutture e formazione.

A partire dal 15 ottobre, gli Stati Membri stanno incominciando a presentare i draft dei Piani nazionali di ripresa e resilienza che dovranno essere valutati dalla Commissione e approvati dal Consiglio.

Questi fondi rappresentano un’occasione unica e irripetibile per l’Italia per far ripartire la crescita economica, evitando che lo shock provocato dalla pandemia si trasformi in una depressione segnata da una elevata disoccupazione e da un crollo dei consumi. Infatti, oltre ad aiutare le aziende ad affrontare le sfide e i costi generati dalla pandemia come è stato fatto fino a oggi, bisognerà prepararsi ad affrontare la nuova normalità, il cosiddetto “New Normal”, intervenendo con decisione per fronteggiare la crisi causata dall’emergenza sanitaria e rilanciare la competitività del nostro Paese.

Per cogliere a pieno questa opportunità storica, dovremo utilizzare responsabilmente i fondi del Recovery Fund. Questi sono una importante risorsa per il rilancio del Paese che, però, riuscirà ad avere una efficacia reale solo se utilizzata per incentivare quelle tipologie di investimenti e riforme che, a livello internazionale, hanno già dimostrato di incidere positivamente su tassi di crescita e occupazione. Conoscendo le best practice già sperimentate da altri Paesi, infatti, è possibile definire un piano di rilancio a medio-lungo termine in grado di creare lavoro e benessere economico: incentivi alla ricerca e sviluppo, all’innovazione e agli investimenti ma solo se 4.0 o ecosostenibili.

Se guardiamo alle best practice internazionali, in generale e indipendentemente dalla situazione attuale che si è venuta a creare a seguito della pandemia da Covid 19, gli incentivi alla ricerca, sviluppo e l'innovazione hanno generalmente dimostrato di creare crescita e occupazione. La stessa Banca d’Italia nel working paper numero 1303 pubblicato questa settimana ha confermato che il piano “industria 4.0” ha prodotto effetti positivi misurabili sia in termini di PIL che di occupazione. L'innovazione è l'unica via per fare ripartire la crescita a medio lungo termine. È, infatti, ampiamente dimostrato che la spesa in ricerca ed in innovazione è un investimento che spinge i fatturati, aumenta o mantiene la competitività.

Se guardiamo sempre alle best practice molti Paesi hanno intrapreso la strada degli incentivi legati a nuovi percorsi di crescita, e uno di questi è quello rappresentato dagli incentivi per investimenti ma focalizzati all’industria 4.0 o alla eco-sostenibilità.

Le best practice internazionali ci insegnano che se un incentivo vuole essere efficace deve essere prima di tutto ben definito e semplice. La semplicità si raggiunge creando uno strumento automatico che sia chiaro e stabile nel tempo con tempistiche certe. Un incentivo è efficace solo se stimola ulteriori attività e investimenti, che senza quell'incentivo l'impresa non realizzerebbe.

È necessario ora, fare degli investimenti mirati in settori e aree considerate decisive per il processo di recupero del PIL e di difesa dell’occupazione, ma gli investimenti devono mirare a creare non solo posti di lavoro bensì devono soprattutto creare valore.