In un anno in cui molto sta cambiando e appare sempre più necessario trovare nuovi modi di comunicare e stare insieme, Martini, l’aperitivo italiano che ha fatto del valore dell’amicizia un suo baluardo, decide coraggiosamente di non fermarsi, ma di dare un segnale importante di sostegno al mondo dello spettacolo, che risente più di altri le conseguenze della pandemia. Nasce allora #MartiniLiveBar, che giovedì 12 novembre ha portato in Terrazza Martini il suo secondo appuntamento con protagonista Boss Doms.

“Terrazza Martini per noi italiani, e anche per me che sono di Roma, è un luogo storico ed emblematico, sia per la splendida visuale sia perché sono stati qua artisti pazzeschi – ha dichiarato Boss Doms -. Anche durante il primo lockdown ho creato djset online per stringere le distanze, sia con i nostri fan sia tra noi artisti Quello che è accaduto questa sera è come se fosse uno step up, un’evoluzione di quello che ho fatto a marzo. Mi auguro che si lavori tanto per tornare il prima possibile ai veri live, che sono poi è l’espressione massima della musica stessa, ma dobbiamo anche ringraziare queste tecnologie, avanzate come sono oggi, perché hanno permesso cose che cinque o sei anni fa non sarebbero state possibili. Ai più giovani voglio dire: vi raccomando di stringere i denti ancora un po’ perché meglio riusciamo a vivere questo periodo e più torneremo a divertirci come facevamo prima; è difficile per tutti, figuratevi quanto manca a noi artisti stare sul palco, ma dobbiamo arrivare ad un momento in cui questa pandemia sia almeno un po’ più gestibile, per tornare a divertirci serenamente”.

Durante il live streaming di poco meno di un’ora, che ha visto connesse tra dirette Facebook e Instagram più di 15.000 persone, Boss Doms si è raccontato davanti al banco bar di Terazza Martini sorseggiando un Martini Fiero&Tonic. Dopodiché, con un cambio d’abito degno di nota, ha dato il via ad un emozionante djset guardando dall’alto il Duomo di Milano e anticipando il lancio del prossimo singolo.

Conosciuto dal grande pubblico per essere salito sul palco di Sanremo insieme ad Achille Lauro, Edoardo Manozzi, classe ’88, chitarrista, produttore e dj, ha deciso di seguire la propria strada, pubblicando da poco il suo primo singolo da solista, “I want more”. Da produttore si è messo al servizio dell’amico, “cucendogli addosso” un sound perfetto per lui. Oggi, è arrivato il momento per Boss Doms di esprimere appieno la propria personalità, che unisce pop e cultura underground. Una ricerca costante dell’espressione di sé, oltre ogni etichetta, per scrivere un nuovo capitolo della musica contemporanea.

“Da più di 150 anni Martini è l’aperitivo degli italiani. Una longevità che, inevitabilmente, ci ha portato ad essere testimoni di tanti momenti importanti della storia del Paese, da quelli più belli a quelli più difficili. Oggi, con il nostro #MariniLiveBar, vogliamo dare un messaggio di speranza e sostenere un settore come quello delle spettacolo e della musica italiana che, pur nelle difficoltà, non ha mai smesso di essere interprete dei sentimenti personali e collettivi, traducendoli in ritmo e parole – spiega Fabio Pane, Martini marketing manager Italy –. Il nostro prodotto di punta, pensato proprio per i Millennials, si chiama Martini Fiero, e non è un caso. Crediamo, infatti, che sia davvero importante non smettere mai di essere «Fieri di essere se stessi», soprattutto quando si è giovani e il futuro appare ancora indefinito. Abbiamo ospitato a Torino, davanti al nostro banco bar itinerante, i Coma_Cose e ieri sera è stato bellissimo essere tutti insieme, virtualmente, in Terrazza Martini a ballare insieme a Boss Doms e a dire che sì, anche se in un modo diverso, la musica non si spegne”.

Il format #MartiniLiveBar tornerà a dicembre con un terzo appuntamento ed un nuovo ospite. Tutti gli aggiornamenti saranno rilasciati nelle prossime settimane sui canali social di Martini. Nel frattempo la piattaforma di delivery www.winelivery.com propone lo speciale kit Fiero&Tonic per i propri aperitivi a casa.