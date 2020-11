Coronavirus, i nuovi contagi superano quota 40mila. Campania e Toscana in zona rossa

Sono 40.902 i nuovi casi di Coronavirus in Italia resi noti oggi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 550 morti, che portano il totale a 44.139 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 254.908 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.230, con un incremento di 60 unità. Lo riporta Adnkronos.

Toscana e Campania passano in zona rossa

Toscana e Campania passano in zona rossa. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica con l'aggiornamento delle regioni nelle tre fasce di rischio Covid. Oltre al passaggio in area rossa di Campania e Toscana, passeranno in area arancione Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Lo affermano fonti del ministero della Salute.